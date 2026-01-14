Hàn Quốc công bố phương án ưu đãi sáp nhập hành chính

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 16/1 đã mở buổi họp báo công bố phương án ưu đãi sáp nhập hành chính, quyết tâm chuyển đổi mô hình phát triển quốc gia sang tăng trưởng do các địa phương dẫn dắt nhằm vượt qua cuộc khủng hoảng sụt giảm dân số, nguy cơ các địa phương bị xóa sổ.Trước hết, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính. Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ tối đa 5.000 tỷ won (3,4 tỷ USD) một năm, tổng cộng 20.000 tỷ won (13,5 tỷ USD) trong vòng 4 năm cho các "thành phố sáp nhập đặc biệt". Hiện tại, các địa phương đang thúc đẩy hợp nhất gồm có tỉnh Nam Chungcheong với thành phố Daejeon, thành phố Gwangju với tỉnh Nam Jeolla.Để thực hiện điều này, Chính phủ sẽ thúc đẩy việc tái phân bổ nguồn lực tài chính quốc gia một cách quyết liệt bằng cách lập ra các khoản ngân sách, hỗ trợ mới cho việc sáp nhập hành chính.Thủ tướng Kim giải thích rằng vị thế và quyền hạn của các thành phố sáp nhập đặc biệt sẽ được nâng lên mức tương đương với thủ đô Seoul. Đồng thời, Chính phủ dự kiến sẽ tăng số lượng Phó Thị trưởng của thành phố sáp nhập đặc biệt lên 4 người, nâng lên tương đương cấp Thứ trưởng. Tính độc lập trong điều hành nhân sự như tuyển dụng và thăng bậc công chức, hay nâng cao quyền tự chủ trong vận hành tổ chức cũng sẽ được đảm bảo, cho phép thành phố sáp nhập đặc biệt tự do thiết lập các đơn vị cấp Phòng, Cục phù hợp với đặc thù khu vực.Chính phủ sẽ ưu tiên xem xét "thành phố sáp nhập đặc biệt" khi tiến hành di dời các cơ quan công lập đợt hai, dự kiến xúc tiến vào năm 2027; đồng thời cung cấp các ưu đãi về đào tạo, giáo dục, trợ cấp tuyển dụng, miễn giảm thuế địa phương cho các doanh nghiệp chuyển đến. Đặc biệt, Chính phủ sẽ hỗ trợ thành lập cơ chế một cửa, giúp đơn giản hóa quy trình cấp phép phức tạp.Thủ tướng Kim nhấn mạnh sự tập trung quá tải vào khu vực Seoul và lân cận thủ đô giờ đây không còn là động lực tăng trưởng mà ngược lại đang là rào cản đối với sự phát triển quốc gia. Việc sáp nhập hành chính lần này vừa là chiến lược sinh tồn cho tương lai bền vững của Hàn Quốc, vừa là chìa khóa mở ra kỷ nguyên tự trị địa phương thực chất.