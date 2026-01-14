Bài toán với Hàn Quốc sau khi Mỹ đề ra tiêu chuẩn miễn thuế chíp bán dẫn với Đài Loan

Photo : YONHAP News

Chính phủ Mỹ và Đài Loan ngày 15/1 công bố đã đạt được thỏa thuận thương mại. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp Đài Loan xây dựng cơ sở sản xuất chíp bán dẫn mới tại Mỹ sẽ được miễn thuế nhập khẩu lượng sản phẩm tương đương 2,5 lần công suất trong thời gian xây dựng nhà máy. Các lô hàng vượt quá hạn ngạch này sẽ được áp thuế suất ưu đãi. Các doanh nghiệp đã hoàn tất xây dựng cơ sở sản xuất chíp bán dẫn mới tại Mỹ sẽ được miễn thuế với lượng sản phẩm gấp 1,5 lần năng lực sản xuất mới.Giới doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành nhận định những điều kiện mà Mỹ áp dụng cho Đài Loan nói trên có thể đóng vai trò là tiêu chuẩn cho các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Mỹ trong tương lai.Vào thời điểm Hàn Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại năm ngoái, phía Washington vẫn chưa xác định cụ thể kế hoạch về thuế chíp bán dẫn. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đã không thể đàm phán các điều kiện cụ thể và đành phải hài lòng với một thỏa thuận mang tính nguyên tắc là Seoul sẽ không bị đối xử bất lợi hơn so với các quốc gia khác.Lần này, Mỹ mới chỉ công bố khung chính về việc miễn thuế cho Đài Loan mà chưa công bố kế hoạch thực thi chi tiết. Mỹ cho biết theo thỏa thuận này, các doanh nghiệp chíp bán dẫn Đài Loan đã đồng ý đầu tư 250 tỷ USD vào Mỹ, và chính quyền Đài Loan cũng quyết định cung cấp bảo lãnh tín dụng trị giá 250 tỷ USD.Ngược lại, trong số 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào Mỹ năm ngoái, ngoại trừ 150 tỷ USD dành riêng cho ngành đóng tàu, 200 tỷ USD còn lại là khoản đầu tư ở cấp độ Chính phủ và không chỉ giới hạn trong lĩnh chíp vực chíp bán dẫn.Về đầu tư của khối tư nhân Hàn Quốc, hãng điện tử Samsung đã sửa đổi kế hoạch đầu tư 17 tỷ USD vào bang Texas cho đến năm 2030, mở rộng tổng quy mô đầu tư vào Mỹ lên 37 tỷ USD. Hãng SK Hynix cũng đã thông báo sẽ rót 3,87 tỷ USD vào bang Indiana để xây dựng cơ sở sản xuất đóng gói tiên tiến dành cho chíp nhớ trí tuệ nhân tạo (AI).Phương án miễn thuế của Mỹ đối với những khoản đầu tư này của doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ là điểm tranh luận chính trong các cuộc đàm phán tới đây giữa hai bên. Tuy nhiên, vì Mỹ dự kiến sẽ chỉ áp thuế sau khi kết thúc đàm phán với từng quốc gia nên các doanh nghiệp vẫn còn thời gian từ nay cho tới lúc đó.