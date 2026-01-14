Panama sẽ công bố kế hoạch xử lý mỏ đồng mà Hàn Quốc tham gia khai thác vào tháng 6 tới

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 15/1 (giờ địa phương), Tổng thống Panama Jose Raul Mulino bày tỏ hy vọng có thể công bố phương án xử lý công ty Minera Panama trong tháng 6 tới.Minera Panama là một công ty liên doanh do công ty First Quantum Minerals (FQM) của Canada nắm giữ 90% cổ phần, Tổng công ty khai thác khoáng sản và quản lý thiệt hại Hàn Quốc (KOMIR) nắm giữ 10% cổ phần.Doanh nghiệp này đã tạm dừng các hoạt động khai thác và thương mại liên quan đến mỏ đồng Cobre Panama có quy mô 130 km² tại Donoso, phía Tây thủ đô Panama City. Việc đình chỉ này diễn ra sau phán quyết của Tòa án tối cao Panama vào tháng 11/2022, tuyên bố luật hợp đồng giữa Chính phủ Panama và doanh nghiệp là vi hiến, cùng với thông báo ngừng hoạt động khai thác từ Bộ Công nghiệp và thương mại Panama vào năm 2023. Người dân địa phương đã liên tục nhấn mạnh rằng tính mạng và sức khỏe của họ đã bị xâm phạm bởi mỏ đồng lộ thiên có quy mô lớn nhất thế giới này.Trước nguy cơ đóng cửa mỏ, công ty Minera Panama đã triển khai chương trình thôi việc tự nguyện đặc biệt, cắt giảm số lượng nhân viên từ mức 7.000 người xuống còn khoảng 1.000 đến 2.000 người.Tờ nhật báo địa phương La Prensa Panama đưa tin nhà chức trách Panama nhận định việc ngừng vận hành mỏ đồng lớn nhất quốc gia và thuộc Top 10 thế giới với trữ lượng lên tới hơn 2,1 tỷ tấn này đã gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế đất nước.Trước đó, trong chuyến thăm Seoul của Ngoại trưởng Panama vào tháng 9 năm ngoái, Hàn Quốc cũng đã bày tỏ mong muốn dự án mỏ đồng Cobre Panama, vốn có tầm quan trọng đối với kinh tế hai nước, sớm được tái khởi động.