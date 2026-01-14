Trung Quốc đang bán cá hồi nuôi tại hai cơ sở trên biển Tây

Photo : YONHAP News

Theo nguồn tin ngoại giao, Trung Quốc đang nuôi cá hồi ở hai kết cấu mà nước này lắp đặt tại Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung (PMZ) trên biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, rồi bán ra thị trường nội địa từ năm ngoái.Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/1 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nắm bắt thông tin liên quan qua các kênh khác nhau. Quan chức này nói thêm trong thời gian qua, Seoul và Bắc Kinh đã duy trì tham vấn cấp chuyên viên về vấn đề kết cấu của Trung Quốc trên biển Tây dựa trên sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 1/11 năm ngoái ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tham vấn trên tinh thần xây dựng, tìm kiếm tiến triển cho vấn đề này.Tại vùng biển trên, Bắc Kinh lắp đặt hai cơ sở nuôi trồng thủy sản và một cơ sở quản lý đi kèm. Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung ngày 5/1 vừa qua, phía Trung Quốc đã nhất trí sẽ rút cơ sở quản lý lắp đặt bán cố định trước.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đang cảnh giác trước khả năng hai cơ sở nuôi trồng thủy sản có thể bị Trung Quốc lợi dụng vào mục đích quân sự do đây cũng là cơ sở quản lý bán cố định. Phía Bắc Kinh liên tiếp lấy căn cứ về việc đang bán cá hồi từ hai cơ sở nuôi trồng này, nên nhiều khả năng nước này sẽ từ chối rút hai kết cấu nói trên.Ngoài ra, Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố sẽ tăng số cơ sở nuôi trồng thủy sản lên 12 nơi trong vòng 5 năm tới, nên có khả năng nước này sẽ bố trí thêm các cơ sở mới.