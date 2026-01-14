Photo : YONHAP News

Theo "Báo cáo âm nhạc cuối năm 2025" do công ty phân tích ngành công nghiệp giải trí và âm nhạc Luminate (Mỹ) công bố vào ngày 14/1 (giờ địa phương), ca khúc "Golden" trong phim hoạt hình đình đám "Thợ săn quỷ Kpop" (KPop Demon Hunters) đã ghi nhận 2,43 tỷ lượt phát trực tuyến, cao thứ hai thế giới tính từ ngày 3/1 năm ngoái đến ngày 1/1 năm nay.Ca khúc "APT.", màn kết hợp giữa nữ ca sĩ Rosé và ngôi sao quốc tế Bruno Mars đứng thứ 4 với 2,32 tỷ lượt phát trực tuyến. Vị trí thứ nhất thuộc về "Die With A Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars với 2,85 tỷ lượt phát trực tuyến.Cùng khoảng thời gian này, trong bảng xếp hạng về lượt xem video ca nhạc (MV) toàn cầu, ca khúc "APT." đứng thứ hai với 1,4 tỷ lượt xem, "Golden" đứng thứ 4. Ca khúc thiếu nhi "Baby Shark" của hãng Pinkfong phát hành năm 2016 vẫn chứng tỏ sức hút bền bỉ khi đứng ở vị trí thứ 9.Trong bảng xếp hạng doanh số bán đĩa CD tại Mỹ, có 7 album K-pop lọt vào top 10. Các album "KARMA" (524.000 bản) và "DO IT" (456.000 bản) của Stray Kids lần lượt chiếm giữ vị trí thứ 2 và thứ 3, đồng thời một album khác của nhóm là "HOP" (223.000 bản) cũng đứng ở vị trí thứ 6. Tiếp nối sau đó, album "DESIRE : UNLEASH" (261.000 bản) của nhóm Enhypen và "GOLDEN HOUR : Part.3" (223.000 bản) của Ateez lần lượt chiếm vị trí thứ 4 và thứ 5. Album "Beautiful Chaos" (186.000 bản) của Katseye đứng thứ 7 và "The Star Chapter: TOGETHER" (168.000 bản) của Tomorrow X Together đứng thứ 10.Trong bảng xếp hạng tổng hợp doanh số album vật lý và album kỹ thuật số tại Mỹ, nhóm nhạc Stray Kids đã góp mặt hai album vào top 10, là "KARMA" đứng thứ 2 với 585.000 bản và "DO IT" đứng thứ 4 với 460.000 bản. Trong khi đó, album nhạc phim "Kpop Demon Hunters" đứng ở vị trí thứ 8 với 366.000 bản. Vị trí thứ nhất thuộc về "The Life of a Showgirl" của Taylor Swift với doanh số kỷ lục đạt 3,985 triệu bản bán ra.