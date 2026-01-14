Seoul đối phó với nỗ lực thâu tóm di sản phi vật thể của Bắc Kinh

Photo : KBS News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc gần đây đã đăng thông báo mời thầu dự án "Nghiên cứu so sánh hiện trạng kế thừa di sản phi vật thể Hàn-Trung và xây dựng nền tảng vận dụng". Nghiên cứu dự kiến sẽ tập trung vào các di sản phi vật thể chính như trang phục truyền thống Hàn Quốc Hanbok, trò chơi dân gian Yutnori và các ngày lễ Tết.Cục Di sản cho biết sẽ xây dựng dữ liệu cơ bản thông qua nghiên cứu so sánh hiện trạng kế thừa các di sản phi vật thể, vốn là đối tượng của "công trình văn hóa" phía Trung Quốc."Công trình văn hóa" là thuật ngữ chỉ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm khẳng định một nền văn hóa của nước khác là của mình, hoặc xuyên tạc, sáp nhập văn hóa truyền thống của quốc gia khác thành văn hóa nước mình. Các ví dụ điển hình cho nỗ lực này của Trung Quốc là khẳng định Hanbok là Hán phục, trang phục truyền thống của nước này, hay gọi kimchi là "pao cai", một loại rau muối kiểu Trung. Nhiều trường hợp di sản phi vật thể của Hàn Quốc như khúc dân ca Arirang hay nghệ thuật hát kể chuyện Pansori cũng bị Trung Quốc chỉ định là di sản phi vật thể của nước này.Gần đây, dư luận còn xôn xao khi có thông tin chính quyền tỉnh Cát Lâm của Trung Quốc chỉ định món cơm trộn nồi đá của Hàn Quốc là di sản phi vật thể cấp tỉnh với tên gọi là "kỹ thuật nấu món cơm trộn nồi đá dân tộc Joseon (người Trung Quốc gốc Hàn)".Cục Di sản quốc gia cho biết sẽ nỗ lực nắm bắt hiện trạng kế thừa các di sản phi vật thể mà Trung Quốc đang nỗ lực biến thành di sản của mình. Cơ quan này sẽ làm rõ về nguồn gốc và bản sắc văn hóa bằng cách phân tích những điểm tương đồng và khác biệt cốt lõi nảy sinh trong quá trình kế thừa các di sản này tại hai quốc gia. Kết quả nghiên cứu sẽ được sử dụng để quảng bá chính xác về văn hóa Hàn Quốc trong tương lai.Cục Di sản quốc gia sẽ tiến hành các thủ tục đấu thầu trong tháng này; sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất, mở thầu và ký kết hợp đồng, quá trình nghiên cứu sẽ được thực hiện trong vòng 10 tháng.