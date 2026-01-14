Đài RFA nối lại dịch vụ phát thanh tin tức vào Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 15/1 (giờ địa phương) đưa tin Đài châu Á tự do (RFA), đơn vị từng phải tạm dừng sản xuất chương trình do bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm ngân sách vào năm ngoái, sẽ tái khởi động các buổi phát thanh tin tức vào Bắc Triều Tiên.Phía RFA cho biết có kế hoạch bắt đầu sản xuất các nội dung kỹ thuật số liên quan đến Bình Nhưỡng sớm nhất là từ cuối tuần sau, đồng thời sẽ lần lượt khôi phục các buổi phát thanh trên sóng radio.Nhận thức được vai trò trọng yếu mà những bản tin không bị kiểm duyệt của đài mang lại, RFA quyết định tái cung cấp dịch vụ trong bối cảnh người dân Bắc Triều Tiên hầu như không thể tiếp cận được các nguồn thông tin đáng tin cậyRFA có trụ sở chính tại Washington, là đài phát thanh quốc tế công lập được thành lập theo Luật phát thanh quốc tế do Quốc hội Mỹ ban hành. Đài chuyên thực hiện các bản tin phản ánh thực trạng tại các quốc gia độc tài ở châu Á, bao gồm cả Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Tổng thống Trump từng khẳng định rằng các đơn vị như RFA đang phát tán những nội dung tuyên truyền mang tính đảng phái và việc hỗ trợ bằng tiền thuế của người dân là một sự "lãng phí ngân sách". Vào tháng 3 năm ngoái, ông đã phê duyệt sắc lệnh hành pháp nhằm tối thiểu hóa nhân lực và chức năng của Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ (USAGM), cơ quan giám sát RFA. Kể từ đó, RFA rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, phải duy trì hoạt động với đội ngũ nhân viên tối thiểu và cuối cùng đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ tin tức.