Chính phủ Hàn Quốc công bố ba nhóm tiếp tục phát triển mô hình AI đại diện quốc gia

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 15/1 công bố kết quả đánh giá vòng đầu tiên lựa chọn các nhóm tham gia "Dự án phát triển mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập". Đây là dự án được kỳ vọng đưa AI của Hàn Quốc có năng lực cạnh tranh với các mô hình toàn cầu như ChatGPT, phát triển mô hình nền tảng AI độc lập dựa trên công nghệ trong nước. Theo đó, ba nhóm được chọn gồm Upstage, SK Telecom và Viện nghiên cứu AI LG.Dự án này có tổng cộng 5 nhóm tham gia gồm Naver Cloud, Upstage, SK Telecom, NC AI và Viện nghiên cứu AI LG. Ban đầu, Chính phủ dự kiến loại một nhóm và chọn 4 nhóm, nhưng sau đánh giá, Naver Cloud và NC AI đã bị loại.Theo kết quả công bố, NC AI nhận đánh giá thấp về hiệu năng và khả năng ứng dụng AI, trong khi Naver Cloud đã vượt qua bước kiểm chứng năng lực kỹ thuật nhưng vấp phải tranh cãi liên quan đến tính độc lập công nghệ. Cụ thể, Naver Cloud sử dụng trực tiếp một phần mô hình của Alibaba (Trung Quốc), điều này đi ngược lại mục tiêu ban đầu của dự án.Ngược lại, Viện nghiên cứu AI LG đạt điểm cao nhất với 33,6 điểm trên tổng 40 điểm trong bài kiểm tra tiêu chuẩn, được thiết kế để nhiều mô hình cùng giải quyết một vấn đề, đóng vai trò là tiêu chuẩn chung tối thiểu để so sánh hiệu suất bằng số. Ngoài ra, viện cũng đạt điểm cao nhất với 31,6 điểm trên thang điểm 35 trong đánh giá của chuyên gia. Trong đánh giá của người dùng, viện này cũng nhận được mức điểm cao nhất là 25 điểm. Viện nghiên cứu AI LG cùng với SK Telecom và Upstage được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa năng lực kỹ thuật và tính độc lập công nghệ.Chính phủ nhấn mạnh ý nghĩa của quá trình cạnh tranh này sẽ là bước đệm để nâng tầm năng lực AI quốc gia lên chuẩn mực toàn cầu, cho biết cơ hội tái tham gia cho các doanh nghiệp bị loại cũng sẽ được mở ra. Tuy nhiên, các công ty dẫn đầu trong ngành công nghệ thông tin của Hàn Quốc như Naver Cloud, NC AI và Kakao đều bày tỏ ý định không xem xét việc tái tham gia vào kế hoạch cạnh tranh trở lại này của Chính phủ.Theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến sẽ tiến hành các đợt đánh giá bổ sung 6 tháng một lần và vào cuối năm nay sẽ lựa chọn hai nhóm xuất sắc nhất tham gia vào dự án nói trên, được gọi với tên rút gọn là "K-AI", nhận sự hỗ trợ toàn diện từ Chính phủ để phát triển mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo đại diện cho Hàn Quốc.