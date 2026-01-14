Dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp vấp phải phản đối mạnh mẽ của đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành xúc tiến thông qua​ được đệ trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội bất thường vào ngày 15/1.Dự luật này nhằm mục đích làm sáng tỏ thêm các nghi vấn chưa được điều tra trong ba vụ án lớn tồn đọng tại Hàn Quốc gồm vụ thiết quân luật, nghi ngờ xoay quanh cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.Các ứng viên công tố đặc biệt của Nhóm sẽ được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và đảng thiểu số (tức đảng không có Đại diện đảng tại Quốc) nhưng có số ghế lớn nhất tại Quốc hội là đảng Đổi mới Tổ quốc đề cử mỗi đảng một người. Thời gian điều tra sẽ kéo dài tối đa 170 ngày, bao gồm cả 20 ngày chuẩn bị. Nhóm điều tra sẽ gồm một công tố viên đặc biệt, 5 trợ lý công tố viên, 15 công tố viên phái cử, 100 điều tra viên đặc biệt và 130 công chức phái cử. Các cuộc điều tra của nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ được tiến hành cho đến cuộc Bầu cử địa phương vào tháng 6 năm nay.Đảng cầm quyền lý giải về lý do đệ trình dự luật trên là do ba vụ án lớn còn tồn đọng đã không thể hoàn thành điều tra đầy đủ vì hạn chế về thời gian, cũng như những hạn chế trong việc điều tra tội phạm mới được phát hiện trong quá trình điều tra.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và đảng Cải cách mới đã phản đối dự luật, cho rằng đảng cầm quyền theo đuổi chủ nghĩa dân túy, kiếm phiếu trong đợt bầu cử địa phương, khác với nguyên tắc không xét xử hai lần một tội phạm. Do đó, các nghị sĩ đảng đối lập đã đệ trình Quốc hội tranh luận không giới hạn thời gian (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) về dự thảo này.Ngay khi chiến thuật "câu giờ" trên bắt đầu, đảng Dân chủ đồng hành đã nộp yêu cầu phê duyệt kết thúc cuộc tranh luận vô hạn. Theo đó, sau 24 giờ kể từ khi nộp yêu cầu này, Quốc hội có thể cho tiến hành bỏ phiếu kết thúc và nếu có hơn ba phần năm số đại biểu tán thành, cuộc tranh luận sẽ kết thúc.