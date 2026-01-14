Matxcơva bày tỏ hy vọng phục hồi quan hệ với Seoul

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 15/1 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin tham dự lễ trình Quốc thư của Đại sứ Hàn Quốc tại Nga tổ chức tại điện Kremlin. Tại đây, ông Putin bày tỏ hy vọng phục hồi quan hệ giữa Hàn Quốc và Nga.Tổng thống Putin cho biết trong quá khứ, hai quốc gia đã duy trì cách tiếp cận thực dụng và đã đạt được những kết quả rất tốt trong các lĩnh vực thương mại và kinh doanh. Tuy nhiên, ông thể hiện sự tiếc nuối về quan hệ hiện tại khi nhiều cơ hội hợp tác và phát triển giữa hai nước đã bị bỏ lỡ.Lễ trình Quốc thư là nghi thức trong đó Đại sứ mới nhậm chức của một nước trao Quốc thư nhận từ lãnh đạo quốc gia mình tới lãnh đạo của quốc gia tiếp nhận. Sau khi hoàn thành thủ tục này, nhiệm vụ của Đại sứ mới chính thức bắt đầu. Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Lee Suk-bae, người được bổ nhiệm từ tháng 10 năm ngoái.Hàn Quốc đã tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau khi nước này phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2/2022. Đáp lại Nga cũng đặt Hàn Quốc vào danh sách "các quốc gia không thân thiện", khiến quan hệ hai nước trở nên xấu đi. Đặc biệt, việc Nga ký kết Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Bắc Triều Tiên vào tháng 6/2024, việc Bình Nhưỡng gửi quân đội sang Matxcơva, cùng với sự thắt chặt quan hệ giữa hai quốc gia này đã khiến triển vọng phục hồi quan hệ giữa Seoul và Matxcơva càng trở nên phức tạp hơn.Dù trong bối cảnh Nga đang đối đầu với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine, việc Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn phục hồi quan hệ với Hàn Quốc là điều đáng chú ý. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên ông nói về điều này. Trong lễ trình Quốc thư vào tháng 12/2023 với sự tham gia của Đại sứ Hàn Quốc tại Nga Lee Do-hoon, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh việc hợp tác giữa Matxcơva và Seoul có trở lại quỹ đạo của một quan hệ đối tác có lợi cho người dân hai nước hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Hàn Quốc.