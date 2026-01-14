Seoul phản đối hành vi sử dụng vũ lực với người dân tại Iran

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 15/1 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến cuộc biểu tình của người dân Iran phản đối Chính phủ và sự đàn áp đẫm máu của Chính phủ nước này. Seoul bày tỏ lo ngại sâu sắc về số lượng người thiệt mạng ngày càng gia tăng và tình hình địa phương ngày càng bất ổn. Hàn Quốc cũng nhấn mạnh phản đối việc Iran sử dụng vũ lực đối với các cuộc biểu tình hòa bình, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này.Trong bối cảnh tình trạng biểu tình đẫm máu tại Iran tiếp tục diễn ra và khả năng Mỹ thực hiện không kích vào Tehran đang được đề cập, Bộ Ngoại giao cũng cho biết Chính phủ đang liên tục theo dõi tình hình an toàn của công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại nước Trung Đông này và đã chuẩn bị các biện pháp bảo vệ công dân ở nước ngoài nếu tình hình xấu đi.Các cuộc biểu tình nói trên gần đây tại Iran bắt nguồn trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế trầm trọng kể từ cuối năm 2025, bao gồm sự sụt giá của đồng tiền rial của Iran, giá cả cao và siêu lạm phát, cùng với các chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Iran. Ước tính khoảng 12.000 người đã thiệt mạng do Chính phủ nước này đàn áp mạnh mẽ.Đến nay, Seoul vẫn duy trì cảnh báo du lịch mức ba (khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch) đối với Iran. Hiện có khoảng 70 công dân Hàn Quốc đang ở lại Iran, phần lớn trong số đó đã sinh sống lâu dài tại đây và nhiều người kết hôn với người dân địa phương. Văn phòng ngoại giao tại nước sở tại của Seoul đang liên tục liên lạc với cộng đồng người Hàn để đảm bảo an toàn cho công dân. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng có thể quyết định việc sơ tán công dân không phải là tình hình nội bộ của Iran mà là khả năng Washington thực hiện các cuộc không kích vào Tehran.