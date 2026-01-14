Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị tuyên án sơ thẩm 5 năm tù tội cản trở lệnh bắt

Photo : KBS

Tòa án khu vực Trung Seoul chiều ngày 16/1 đã tuyên án sơ thẩm 5 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về cáo buộc cản trở thực thi lệnh bắt, lạm dụng quyền hạn.Trước hết, Hội đồng xét xử công nhận bị cáo tội danh cản trở người thi hành công vụ, khi ngăn cản quá trình thực thi lệnh bắt của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO). Trên thực tế ông Yoon đã tỏ ra bất mãn về tình hình điều tra sau vụ thiết quân luật, chỉ thị cho Phòng Cảnh vệ Tổng thống không phối hợp thực thi lệnh khám xét. Mặc dù cựu Tổng thống Yoon lập luận rằng việc CIO thực thi lệnh bắt là trái pháp luật vì cơ quan này không có thẩm quyền điều tra, tuy nhiên Hội đồng xét xử đã bác bỏ luận điểm này, cho rằng CIO hoàn toàn có quyền điều tra tội danh cầm đầu cuộc nổi loạn đối với một Tổng thống đương chức. Theo đó, việc thực thi lệnh bắt là đúng pháp luật, nhưng ông Yoon đã ngăn cản quá trình này, phạm tội cản trở người thi hành công vụ.Ngoài ra, Tòa án cũng công nhận tội danh lạm dụng quyền hạn, do cựu Tổng thống đã triệu tập cuộc họp Nội các trước khi ban bố thiết quân luật nhưng không thông báo cho tất cả các Bộ trưởng, xâm phạm thẩm quyền của các thành viên Nội các. Tòa án cũng công nhận ông Yoon đã có hành vi soạn thảo lại sắc lệnh thiết quân luật giả rồi sau đó cho tiêu hủy, chỉ thị xóa dữ liệu trong điện thoại chống nghe lén của các quan chức quân đội.Tuy nhiên, với cáo buộc tuyên truyền thông tin sai sự thật với truyền thông quốc tế, khẳng định lệnh thiết quân luật là chính đáng, Hội đồng xét xử cho rằng dù đây không phải sự thật nhưng hành động này mang tính chất truyền đi lập trường của Văn phòng Tổng thống, không trái pháp luật.Tòa án nhấn mạnh trước một quyết định trọng đại như việc ban bố thiết quân luật, cựu Tổng thống lẽ ra phải lắng nghe ý kiến của toàn bộ thành viên Nội các, nhưng ông Yoon đã xem nhẹ quy trình, vi phạm Hiến pháp và đáng bị lên án mạnh mẽ. Về việc ngăn cản thực thi lệnh bắt giữ, Tòa án giải thích rằng bị cáo đã cản trở một lệnh hợp pháp và lạm dụng sức ảnh hưởng to lớn của mình vì lợi ích cá nhân, hành động này về cơ bản đã biến nhân viên Phòng Cảnh vệ Tổng thống thành binh lính riêng của mình. Mặc dù tính chất phạm tội nghiêm trọng như vậy, nhưng bị cáo một mực đưa ra những lời bào chữa khó chấp nhận, không hề tỏ thái độ ăn năn hối lỗi. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam, do xét thấy phải có một hình phạt nghiêm khắc để thiết lập lại trật tự pháp trị đã bị tổn hại.Trước đó, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 26/12 năm ngoái đã đề nghị mức án 10 năm tù giam với ông Yoon, nhấn mạnh cần trừng phạt nghiêm với hành vi tư hữu hóa cơ quan Nhà nước.Như vậy, đây là mức án sơ thẩm đầu tiên của ông Yoon trong số các vụ án mà cựu Tổng thống đang bị xét xử. Hai ngày trước, trong phiên tòa về cáo buộc chỉ huy cuộc nổi loạn, cựu Tổng thống đã bị Nhóm công tố viên đặc biệt đề nghị mức án tử hình. Với vụ án này, Tòa án dự kiến sẽ tuyên án sơ thẩm vào tháng 2 tới.