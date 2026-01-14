Chỉ số KOSPI tiếp tục lập đỉnh mới 4.800 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/1 ở mức 4.840,74 điểm, tăng 43,19 điểm (0,9%) so với phiên trước, tiếp tục xác lập mức cao kỷ lục. Chỉ số này đã duy trì đà tăng trong 11 phiên liên tiếp kể từ ngày 2/1.Cùng ngày, chỉ số KOSPI mở phiên ở mức 4.820,66 điểm, tăng 23,11 điểm (0,48%) so với phiên trước, có lúc vọt lên tới 4.855,61 điểm, phá vỡ mức đỉnh lịch sử tính cả trong phiên và mức điểm đóng cửa.Với đà tăng kỷ lục nhiều ngày liên tiếp, giá trị vốn hóa thị trường sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc có lúc lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 4.000.000 tỷ won (2.715 tỷ USD) trong phiên giao dịch ngày 16/1, chỉ ba tháng sau khi cán mốc 3.000.000 tỷ won (2.036,4 tỷ USD), tính theo mức đóng cửa vào ngày 15/10 năm ngoái.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ kết phiên ở mức 954,59 điểm, tăng 3,43 điểm (0,36%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD kết thúc phiên giao dịch tuần ở mức 1.473,6 won đổi 1 USD, tăng 3,9 won.