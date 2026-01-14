Nới lỏng quy định nhập khẩu thực phẩm từ Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết sẽ cùng với Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm ban hành "Quy định về thủ tục kiểm tra nhập khẩu thực phẩm từ Bắc Triều Tiên" do quan hệ liên Triều bị gián đoạn, việc có được các tài liệu do chính quyền và doanh nghiệp Bắc Triều Tiên cấp gần như là không thể. Dự kiến, quy định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 2 tới.Theo nguyên tắc, trước khi khai báo nhập khẩu lần đầu tiên, các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm cần phải có giấy phép sản xuất do Chính phủ nước xuất khẩu cấp và tài liệu đồng ý cho cơ quan an toàn thực phẩm Hàn Quốc kiểm tra tại chỗ nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, đối với thực phẩm của miền Bắc, các giấy tờ này có thể được thay thế bằng các tài liệu chứng minh mức độ quản lý an toàn khác. Mặc dù các tài liệu thay thế này không được nêu rõ, nhưng Bộ Thống nhất và Cơ quan An toàn thực phẩm sẽ tổ chức các cuộc họp chuyên môn để kiểm tra tính xác thực của các tài liệu đó.Bên cạnh đó, để giảm bớt lo ngại về độ an toàn, Bộ Thống nhất quyết định thực phẩm nhập khẩu từ Bình Nhưỡng sẽ phải trải qua kiểm tra chi tiết mỗi khi nhập khẩu vào Seoul, thay vì chỉ khi có yêu cầu đặc biệt mới kiểm tra như trước đây. Bộ cũng thông báo sẽ sửa đổi "Luật giao lưu hợp tác liên Triều", nhằm đảm bảo các thực phẩm nhập khẩu từ Bình Nhưỡng tuân thủ các quy định của "Luật đặc biệt về quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu" của Seoul.Các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ phải nộp tài liệu tại giai đoạn xin cấp phép nhập khẩu thực phẩm, thay vì chỉ nộp vào giai đoạn thông quan, rút ngắn thủ tục và tăng tính dự báo trong quá trình hải quan. Bên cạnh đó, điều này cũng nhằm tránh tình trạng thực phẩm bị kẹt lại ở hải quan sau khi đã được phê duyệt nhập khẩu. Thực tế vào năm ngoái, một số loại rượu của Bắc Triều Tiên như rượu việt quất “deuljjuk” làm từ những quả việt quất trồng trên núi Baekdu (Bạch Đầu), và rượu Goryeo doenjang làm từ các nguyên liệu quý như tương đậu nành doenjang truyền thống, đậu nành lên men, nhân sâm từ Kaesong, đã bị kẹt lại tại kho hải quan Incheon sau khi nhập khẩu vào Hàn Quốc.Đề án sửa đổi cũng yêu cầu các mặt hàng nhập khẩu qua các quốc gia thứ ba phải cung cấp chứng từ chứng minh việc quá cảnh theo quy định của Luật hải quan, nhằm ngăn chặn việc các mặt hàng xuất khẩu sang các quốc gia thứ ba này tái nhập khẩu vào Hàn Quốc bị giả mạo là giao dịch với các công ty của Bắc Triều Tiên. Cùng với đó, để giải quyết thực tế không thể xác minh xuất xứ từ miền Bắc, miền Nam sẽ thành lập một hội đồng để xác định nguồn gốc thật sự của các mặt hàng này và sẽ sửa đổi "Quy định về việc xác nhận xuất xứ của các mặt hàng giao thương giữa hai miền".