Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 16/1 đã tiến hành bỏ phiếu dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp, được đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trình lên phiên họp toàn thể một ngày trước. Trong số 174 nghị sĩ có mặt, có 172 người bỏ phiếu tán thành, 2 người phản đối.Dự luật này nhằm mục đích làm sáng tỏ thêm các nghi vấn chưa được điều tra trong ba vụ án lớn tồn đọng tại Hàn Quốc gồm vụ thiết quân luật, nghi ngờ xoay quanh cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee và vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ.Trước thềm bỏ phiếu, hai đảng đối lập là đảng Sức mạnh quốc dân và đảng Cải cách mới đã tiến hành tranh luận không giới hạn (tức sử dụng quyền “filibuster”, quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội) trong vòng 24 tiếng đồng hồ.Đại diện đảng Cải cách mới tại Quốc hội Chun Ha-ram mở đầu với bài phát biểu phản đối dài 19 tiếng. Sau đó là phần tranh luận của nghị sĩ Lee Sung-yoon của đảng Dân chủ đồng hành, bày tỏ lập trường tán thành dự luật.Đảng Sức mạnh quốc dân đã tẩy chay không tham gia bỏ phiếu dự luật, chỉ trích đảng cầm quyền ra mắt Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp nhằm âm mưu đàn áp phe bảo thủ và đảng đối lập, "truy quét sau vụ nổi loạn". Riêng hai nghị sĩ của đảng Cải cách mới là Chun Ha-ram và Lee Ju-young vẫn tham gia bỏ phiếu chống.Khi chính thức ra mắt, Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp sẽ bao gồm tối đa 251 nhân lực điều tra, thời gian hoạt động dài nhất là 170 ngày. Ngoài đối tượng điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt trước đây, phạm vi điều tra còn bao gồm nghi vấn xoay quanh cuốn sổ tay của cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Noh Sang-won có chứa nội dung kế hoạch thiết quân luật, cáo buộc phản quốc liên quan tới vụ khiêu khích Bắc Triều Tiên tấn công, nghi vấn can thiệp vào bầu cử của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Về quy trình bổ nhiệm ứng viên Công tố viên đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành và đảng Đổi mới Tổ quốc mỗi đảng sẽ tiến cử một người, Tổng thống sẽ lựa chọn và bổ nhiệm một trong hai.