Photo : KBS News

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang liên tục gia tăng áp lực thuế chíp bán dẫn những ngày qua, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài mở rộng đầu tư vào lĩnh vực chíp bán dẫn tại Mỹ.Sau sắc lệnh về chíp bán dẫn của ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 16/1 (giờ địa phương) đã khiến giới doanh nghiệp một lần nữa căng thẳng khi đề cập đến mức "thuế chíp bán dẫn 100%". Ông nhấn mạnh các quốc gia sản xuất chíp bán dẫn lớn có hai lựa chọn, hoặc là chịu mức thuế 100%, hoặc phải sản xuất ngay tại Mỹ.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc hiện đang nỗ lực đối phó, trọng tâm là Bộ Công nghiệp và thương mại. Cố vấn Quảng bá và truyền thông, Phủ Tổng thống Lee Kyu-youn cho biết Seoul sẽ tiến hành tham vấn với phía Washington trên nguyên tắc "không bị đối xử bất lợi hơn" các đối thủ cạnh tranh, nội dung đã được nhất trí trong bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ.Đặc biệt, Phủ Tổng thống có kế hoạch phân tích kỹ lưỡng các điều khoản trong thỏa thuận chíp bán dẫn giữa Mỹ và Đài Loan vừa được hoàn tất gần đây, nhằm bảo vệ điều kiện "đối xử tối huệ quốc", đảm bảo phía Hàn Quốc không chịu thiệt hại so với đối thủ cạnh tranh là Đài Loan.Chính phủ nhận định trước mắt, tác động từ thỏa thuận chíp bán dẫn giữa Mỹ và Đài Loan sẽ ở mức hạn chế. Tuy nhiên, việc Mỹ ưu đãi thuế quan cho Đài Loan với điều kiện doanh nghiệp Đài Loan phải đầu tư quy mô lớn vào Mỹ cũng làm dấy lên lo ngại Washington sẽ gây áp lực đầu tư bổ sung với doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian tới.