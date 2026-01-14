Lãnh đạo Hàn-Ý hội đàm song phương tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19/1 đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người đang có chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 17-19/1 theo lời mời của Tổng thống. Bà Meloni là lãnh đạo từ châu Âu đầu tiên đến thăm Hàn Quốc kể từ khi Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt vào tháng 9 năm ngoái. Đây là chuyến thăm chính thức của một Thủ tướng Ý sau 19 năm và cũng là lần đầu tiên Tổng thống Lee tiếp đón một nguyên thủ quốc gia tại Phủ Tổng thống sau khi ông trở lại đây làm việc.Ý là một trong 4 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc trong Liên minh Châu Âu (EU). Mỗi năm có khoảng một triệu công dân Ý đến thăm Hàn Quốc.Cụ thể, lãnh đạo hai nước Hàn-Ý tổ chức các hội đàm nhóm nhỏ và cả Hội nghị thượng đỉnh mở rộng để thảo luận về các phương án tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như thương mại và đầu tư, trí tuệ nhân tạo (AI), vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, giáo dục và văn hóa. Sau cuộc họp, hai bên tiến hành lễ ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU).Trong buổi họp báo chung công bố kết quả sau hội đàm, ông Lee chia sẻ hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, tiếp tục tìm kiếm các nhà nghiên cứu tài năng thông qua việc hỗ trợ nghiên cứu chung trong các lĩnh vực ứng dụng cơ bản; mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác sang các ngành công nghiệp tiên tiến như AI và hàng không vũ trụ.Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên sẽ thực hiện các hợp tác bổ trợ dựa trên các thế mạnh của nhau. Ở lĩnh vực thương mại, hợp tác song phương sẽ được mở rộng phù hợp với quy mô nền kinh tế và sức mạnh thương hiệu của hai quốc gia. Lãnh đạo hai nước đã thống nhất sẽ kích hoạt Diễn đàn doanh nghiệp Hàn-Ý, tạo ra các cơ hội mới và làm nơi tham vấn cho các vấn đề mà doanh nghiệp hai nước gặp phải. Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đóng góp vào hòa bình và ổn định thế giới, cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee đã yêu cầu Thủ tướng Meloni dành sự quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho đoàn thể thao và người dân Hàn Quốc tại Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina 2026 diễn ra từ ngày 6-22/2 tại hai thành phố Milano và Cortina d'Ampezzo, Ý.Trước đó, vào tháng 9/2025, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), lãnh đạo hai nước đã có cuộc gặp song phương, cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như AI và công nghiệp quốc phòng dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ năm 2018.