Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức cuộc họp với Đại sứ quán các nước về tình hình tại Iran

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết đã tổ chức cuộc họp kiểm tra tình hình chung với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran và quốc gia lân cận nhằm kiểm tra tình hình tại Iran và đưa các biện pháp an toàn cho công dân Hàn Quốc. Cuộc họp được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jin-a, có sự tham gia của các đại sứ quán Hàn Quốc tại các nước như Iran, Azerbaijan, Israel, Turkmenistan và Thổ Nhĩ Kỳ.Thứ trưởng Kim nhấn mạnh Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục khuyến nghị công dân nước này thực hiện việc xuất cảnh khỏi Iran càng sớm càng tốt, sau khi Seoul phát đi cảnh báo du lịch mức 3 (khuyến nghị rời khỏi nơi du lịch) đối với Iran. Ngoài ra, bà Kim cũng yêu cầu các đại sứ quán của Hàn Quốc ở ba quốc gia láng giềng của Iran phải theo dõi sát sao mọi vấn đề, đảm bảo việc sơ tán nhanh chóng và an toàn cho công dân Hàn Quốc trong trường hợp khẩn cấp.Đại sứ Hàn Quốc tại Iran Kim Jun-pyo cho biết đang liên tục kiểm tra tình trạng an toàn của tất cả công dân Hàn Quốc ở Iran, tích cực khuyến cáo những công dân này rời khỏi Iran. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện tại có khoảng 50 công dân Hàn Quốc đang ở Iran và vẫn chưa có thiệt hại nào được báo cáo.Tại Iran, các cuộc biểu tình gần đây bắt nguồn trực tiếp từ khủng hoảng kinh tế trầm trọng kể từ cuối năm 2025, bao gồm sự sụt giá của đồng tiền rial của Iran, giá cả cao và siêu lạm phát, cùng với các chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Iran. Ước tính khoảng 12.000 người đã thiệt mạng do Chính phủ nước này đàn áp mạnh mẽ.