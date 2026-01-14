Nghị sĩ Kim Byung-kee từ bỏ kháng nghị về quyết định khai trừ của đảng

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Hàn Quốc Kim Byung-kee của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 19/1 đã mở buổi họp báo tại Quốc hội. Ông Kim cho biết mặc dù vẫn chưa nhận được văn bản quyết định chính thức từ Ủy ban đạo đức đảng về việc khai trừ, nhưng ông quyết định sẽ không trình đơn xin tái thẩm mà sẽ tự rời khỏi đảng.Giải thích về quyết định từ bỏ kháng nghị quyết định kỷ luật của đảng, ông Kim cho biết không muốn vì vấn đề của bản thân mình mà gây ra gánh nặng tâm lý cho các đồng nghiệp.Ông Kim đề nghị đảng hoàn tất quá trình khai trừ thông qua quyết định của Ủy ban tối cao đảng chứ không phải lấy ý kiến thông qua cuộc họp toàn thể nghị sĩ, ảnh hưởng tới các đồng nghiệp. Theo quy định của đảng Dân chủ đồng hành, việc khai trừ một nghị sĩ đương nhiệm cần có sự chấp thuận của đa số các nghị sĩ trong đảng.Ông Kim cho biết cuộc điều tra của Cảnh sát đang diễn ra một cách nhanh chóng, và ông đã chuẩn bị sẵn sàng tài liệu để bác bỏ các các buộc, chứng minh bản thân vô tội.Đến chiều cùng ngày, ông Kim đã chính thức nộp đơn xin ra khỏi đảng. Theo điều lệ của đảng Dân chủ đồng hành, ông Kim sẽ bị gạch bỏ tên khỏi danh sách đảng viên trong vòng hai ngày tới. Tư cách đảng viên của ông sẽ chính thức chấm dứt ngay tại thời điểm đơn xin rời đảng được tiếp nhận.Vào tháng 12 vừa qua, nghị sĩ Kim Byung-kee đã xin từ chức Đại diện đảng tại Quốc hội sau những cáo buộc về việc nhận khoản tiền bất chính từ các chính trị gia địa phương để đảm bảo những người này nhận được sự tiến cử từ đảng trong các cuộc bầu cử trước đây, cùng nghi vấn về đặc cách liên quan tới bản thân và gia đình. Sau đó, vào ngày 12/1 vừa qua, Ủy ban đạo đức đảng đã công bố quyết định khai trừ ông Kim khỏi đảng. Quan chức này khi đó đã viết lên mạng xã hội rằng sẽ ngay lập tức đề nghị Ủy ban tái thẩm định lại quyết định trên.