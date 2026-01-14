Chính giới Mỹ tích cực lên tiếng bảo vệ Coupang

Photo : KBS News

Không chỉ Quốc hội mà cả chính quyền Mỹ đang tích cực lên tiếng bảo vệ Coupang, trở thành biến số mới trong vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn của doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến hàng đầu tại Hàn Quốc. Công ty Coupang tại Hàn Quốc do công ty mẹ Coupang đặt trụ sở tại Mỹ sở hữu toàn bộ 100% cổ phần.Vào tháng 10 năm ngoái, ông Rob Porter, Giám đốc chính sách toàn cầu của Coupang, đã nhấn mạnh rằng Coupang là một "doanh nghiệp Mỹ". Ông cho biết đây là công ty công nghệ Mỹ nằm trongtop 150 của danh sách "Top 500 doanh nghiệp hàng đầu" do tạp chí kinh doanh Fortune của Mỹ công bố và đã trở thành cửa ngõ xuất khẩu chính cho hàng hóa Mỹ.Mặc dù hơn 90% tổng doanh thu phát sinh tại Hàn Quốc, nhưng Coupang lại dồn sức vào các hoạt động vận động hành lang (lobby) tại Mỹ. Công ty mẹ của Coupang tại Mỹ đã chi 15,8 tỷ won (10,7 triệu USD) cho Quốc hội Mỹ trong vòng 5 năm qua. Công ty này cũng tích cực tận dụng các mối quan hệ, tiêu biểu như Giám đốc đối ngoại Rob Porter, người từng là Thư ký Nhà Trắng dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Nghị sĩ Adrian Smith (đảng Cộng hòa), người từng phát biểu tại phiên điều trần của Hạ viện Mỹ gần đây rằng Chính phủ Hàn Quốc đang "tấn công" Coupang, được xác nhận là đã nhận 5.000 USD tiền quyên góp tối đa theo luật định từ phía Coupang vào năm ngoái.Một nghị sĩ đảng Cộng hòa khác Carol Miller, người từng dự tiệc tối do Quyền Giám đốc điều hành của Coupang tại Hàn Quốc, ông Harold Rogers chủ trì vào ngày 13/1 (giờ địa phương), đã phát biểu tại phiên điều trần Hạ viện Mỹ rằng Chính phủ Hàn Quốc gần đây thậm chí còn thực hiện một cuộc "săn phù thủy chính trị" nhắm vào hai Giám đốc điều hành người Mỹ của Coupang.Được biết, công ty mẹ Coupang đang thực hiện các hoạt động vận động hành lang toàn diện thông qua các công ty luật của Mỹ, nơi có các cựu trợ lý Quốc hội làm việc. Có thông tin là Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, người vừa thăm Mỹ gần đây, cũng đã nhận được nhiều ý kiến phàn nàn liên quan đến vụ Coupang.Phủ Tổng thống đã đưa ra lập trường không nên diễn giải rộng vấn đề Coupang thành một vấn đề ngoại giao thương mại Hàn-Mỹ.