Photo : YONHAP News

Công ty quản lý BigHit Music ngày 17/1 cho biết nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ phát hành album mới "Arirang" vào ngày 20/3 tới.Theo công ty, tạp chí kinh tế Forbes của Mỹ đã nhận xét BTS luôn đặt bản sắc văn hóa Hàn Quốc làm trung tâm trong âm nhạc của nhóm. Tên album "Arirang" tượng trưng cho việc nhóm quay lại với cội nguồn sau thời gian gián đoạn hoạt động khi các thành viên nhập ngũ. Tạp chí nhận định "Arirang" là một sự trở về quê hương, tiếp nối sứ mệnh quảng bá văn hóa Hàn Quốc ra thế giới của BTS.Ngoài ra, trang chuyên về âm nhạc Consequence của Mỹ đã giới thiệu "Arirang" vốn là tên của một bài dân ca yêu thích tại Hàn Quốc, có ca từ xoay quanh chủ đề chia ly, nỗi nhớ và khát vọng đoàn tụ. Đây là một lựa chọn rất phù hợp cho tên album mới của BTS trong lần comeback sau gần 4 năm kể từ album tuyển tập "Proof" (6/2022) được phát hành.Trước đó, BTS đã công bố tên album mới thông qua nền tảng cộng đồng người hâm mộ trực tuyến Weverse. Cùng với việc phát hành album, nhóm sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn mang tên "BTS World Tour" với concert mở màn diễn ra trong ba ngày 9, 11 và 12/4 tại sân vận động Goyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc).