Photo : YONHAP News

Tạp chí trực tuyến Deadline (Mỹ) về tin tức giải trí Hollywood ngày 16/1 (giờ địa phương) đưa tin bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook dự kiến đạt doanh thu cao thứ hai trong số các phim Hàn Quốc được công chiếu tại Mỹ.Tác phẩm cũng sẽ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại phòng vé Mỹ trong suốt 34 năm sự nghiệp của đạo diễn Park, người đã giành nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes.Theo tạp chí trên, "No Other Choice" đã đạt doanh thu 4,2 triệu USD từ việc công chiếu quy mô nhỏ tại các thành phố lớn ở Mỹ, vượt qua tác phẩm trước đó của đạo diễn Park là "Oldboy" (2003) với doanh thu 2,46 triệu USD. Với xu hướng doanh thu hiện tại, giới chuyên môn dự đoán tổng doanh thu ở Bắc Mỹ của bộ phim có thể đạt mức 10 triệu USD. Điều này sẽ giúp tác phẩm trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai ở Bắc Mỹ, chỉ sau bộ phim đã giành giải Oscar "Ký sinh trùng" (Parasite, 2019) của đạo diễn Bong Joon-ho (53,85 triệu USD)."No Other Choice" là tác phẩm điện ảnh thứ 12 của đạo diễn Park Chan-wook, thuộc thể loại hài đen. Bộ phim kể về vụ giết người hàng loạt phi lý xoay quanh nhân vật Yoo Man-soo (Lee Byung-hun thủ vai), một nhân viên văn phòng từng có cuộc sống ổn định nhưng bất ngờ bị công ty sa thải, rồi phải lao vào cuộc chiến riêng của bản thân để tìm việc làm mới, chăm lo cho vợ mình là Mi-ri (do Son Ye-jin đóng) và hai đứa con. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran và Cha Seung-won.