Đội tuyển bóng đá Hàn Quốc giành vé vào bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026

Photo : YONHAP News

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-seong ngày 18/1 đã giành chiến thắng 2-1 trước Australia và tiến vào bán kết Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức tại sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal ở thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út. Đối thủ của Hàn Quốc ở bán kết sẽ là Nhật Bản.Đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng nhờ vào bàn mở tỷ số của cầu thủ Baek Ga-on ở phút 21 của hiệp một và bàn thắng quyết định bằng cú đánh đầu của cầu thủ Shin Min-ha ở phút 43 hiệp hai. Với chiến thắng này, đội tuyển Hàn Quốc đã trở lại bán kết sau 6 năm kể từ lần vô địch giải đấu tổ chức tại Thái Lan vào năm 2020.Ở vòng bảng, Hàn Quốc chỉ thắng một trận, hòa một trận và để thua một trận, rất vất vả mới có thể vào được vòng tứ kết nhưng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lee Min-seong, đội tuyển đã đập tan những chỉ trích về phong độ và đang chuẩn bị cho trận bán kết.Trận bán kết giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 20/1. Trận bán kết còn lại là giữa Việt Nam và Trung Quốc, diễn ra một ngày sau đó, vào ngày 21/1.