Hàn Quốc thúc đẩy đăng ký Taekwondo là di sản văn hóa phi vật thể chung của hai miền Nam-Bắc

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết tại cuộc họp của Tiểu ban di sản thế giới vừa qua, môn võ Taekwondo đã được chọn vào danh mục đối tượng đăng ký ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) với mục tiêu đăng ký di sản văn hóa phi vật thể chung của hai miền Nam-Bắc hoặc mở rộng đăng ký. Cục Di sản có kế hoạch trình đơn đăng ký lên Văn phòng Ủy ban liên chính phủ về Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vào tháng 3 tới.Mở rộng đăng ký di sản tức là một hình thức đăng ký mở rộng phạm vi của một di sản đã được ghi vào danh mục di sản thế giới của UNESCO, nhằm bổ sung thêm các khu vực hoặc yếu tố di sản liên quan cho phép các quốc gia có di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận có thể mở rộng phạm vi thêm các yếu tố liên quan.Taekwondo là môn thể thao võ thuật truyền thống của dân tộc Hàn được quốc tế công nhận, hiện tại đã được Bắc Triều Tiên nộp đơn đăng ký xét duyệt trước với UNESCO vào tháng 3/2024 và hiện đang trong quá trình thẩm định.Đây là nỗ lực thứ 6 của Bình Nhưỡng trong việc đăng ký di sản văn hóa phi vật thể lên UNESCO, sau các di sản đã được công nhận trước đây như khúc dân ca Arirang (2014), phong tục muối kimchi (2015), môn “đấu vật” (Ssireum) truyền thống (đăng ký chung hai miền Nam-Bắc vào năm 2018), phong tục thưởng thức mì lạnh Bình Nhưỡng (2022), và trang phục truyền thống: Kiến thức, kỹ thuật và tập quán xã hội (2024).Khi thông tin về đơn đăng ký của Bắc Triều Tiên được công khai, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cho biết chưa có thảo luận chính thức về việc đăng ký chung giữa hai miền và sẽ hỗ trợ theo quy trình trong nước. Tuy nhiên sau đó, Cục đã quyết định thúc đẩy việc đăng ký chung sau khi thảo luận với các tổ chức liên quan.Trong tài liệu kế hoạch công tác chính năm 2026 mà Cục Di sản công bố gần đây đã nêu rõ mục tiêu thúc đẩy việc đăng ký môn võ Taekwondo là di sản văn hóa phi vật thể chung của hai miền Nam-Bắc. Nếu việc đăng ký chung giữa hai miền thành công, đây sẽ là di sản văn hóa phi vật thể thứ hai sau môn đấu vật Ssireum truyền thống.Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 13 của Ủy ban di sản văn hóa phi vật thể UNESCO vào năm 2018, Ủy ban này đã bổ sung môn đấu vật Ssireum truyền thống, vốn đã được cả Bình Nhưỡng và Seoul nộp đơn xét công nhận riêng vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại do UNESCO công nhận. Quyết định này được thông qua với sự đồng thuận của 24 quốc gia thành viên và được coi là một quyết định chưa từng có, mang ý nghĩa vì hòa bình và hòa giải. Sau khi nộp đơn đăng ký, kết quả và phương hướng đăng ký xét duyệt môn võ Taekwondo của Hàn Quốc nói trên sẽ được quyết định.Với tiền lệ của môn đấu vật Ssireum truyền thống, Cụ Di sản dự kiến sẽ xem xét trước việc đăng ký chung hai miền về môn võ này vào tháng 12 năm nay. Tùy thuộc vào tình hình, Bắc Triều Tiên có thể sẽ được đưa vào danh sách trước, sau đó mở rộng đối tượng đăng ký sang Hàn Quốc. Việc xét duyệt đơn đăng ký của Bắc Triều Tiên sẽ được công bố tại cuộc họp thứ 21 của Ủy ban di sản văn hóa phi vật thể diễn ra từ ngày 30/11-5/12 tại Trung Quốc.