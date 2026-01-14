Cảnh sát Hàn Quốc làm rõ vụ người đàn ông thừa nhận thả drone sang Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Về việc một người họ Oh tự nhận mình đã thả máy bay mini không người lái (drone) sang Bắc Triều Tiên, tại buổi họp báo ngày 19/1, Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia (thuộc Cảnh sát) Park Seong-ju cho biết rất khó để chấp nhận lời khai của ông Oh. Ông Park nhấn mạnh dù một cá nhân thừa nhận về việc mình đã làm với một cơ quan ngôn luận thì đó có thể chưa phải hoàn toàn là sự thật về. Cần xác định cụ thể thời gian, địa điểm phạm tội chính xác cũng như vai trò cụ thể của từng đối tượng.Trước đó, nhân vật họ Oh nói trên đã có một cuộc phỏng vấn với báo giới, cho biết từng ba lần thả drone sang Bắc Triều Tiên, vào tháng 9, tháng 11 năm ngoái và tháng này. Người này cho biết lý do thả drone là muốn trực tiếp đo đạc về mức độ nhiễm xạ và kim loại nặng tại nhà máy uranium phía trên sông Ryesong của phía miền Bắc.Vào ngày 16/1, Nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát đã tiến hành triệu tập điều tra đối tượng họ Oh và một nhân vật khác, người lập công ty phát triển và chế tạo drone. Được biết, hai người này từng học cùng một trường đại học ở Seoul, hoạt động trong các tổ chức thanh niên theo khuynh hướng bảo thủ, và cùng từng làm việc tại Văn phòng Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Nhóm điều tra chung đang điều tra về động cơ và mục đích phạm tội, đồng thời để ngỏ khả năng các đối tượng này cùng cùng nhau âm mưu thả máy bay không người lái sang Bắc Triều Tiên.