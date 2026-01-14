Quân đội Hàn Quốc bắt đầu triển khai tác chiến

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết tên lửa Hyunmoo-5, được mệnh danh là "tên lửa quái vật" với trọng lượng đầu đạn lên tới 8 tấn, đã bắt đầu được bố trí cho các đơn vị dã chiến từ cuối năm ngoái, dự kiến quá trình triển khai tác chiến sẽ hoàn tất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae Myung.Hyunmoo-5 là loại tên lửa chuyên dụng để phá hủy các boong-ke dưới lòng đất, nơi Bộ chỉ huy của Bắc Triều Tiên ẩn náu. Loại vũ khí này đã được Hàn Quốc liên tiếp công bố trong lễ kỷ niệm thành lập quân đội hai năm 2024 và 2025.Vào năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back từng phát biểu sẽ bố trí tên lửa Hyunmoo-5 từ cuối năm 2025, và đang có kế hoạch sản xuất đại trà tên lửa này.Ông Yang Uk, chuyên viên nghiên cứu cấp cao thuộc Viện nghiên cứu chính sách Asan phân tích rằng việc xóa bỏ Hiệp định tên lửa Hàn-Mỹ đã giúp gỡ bỏ hạn chế về tầm bắn và trọng lượng của tên lửa mà Hàn Quốc sản xuất, giúp việc sản xuất đại trà trở nên khả thi.Hiện tại, trong kho vũ khí của Hàn Quốc, tên lửa Hyunmoo là tên lửa đạn đạo thông thường có uy lực mạnh nhất thế giới. Nếu sở hữu được hàng trăm tên lửa này, Hàn Quốc sẽ có thể tiêu diệt được các cơ sở trọng yếu của miền Bắc. Do đó, loại vũ khí này mang tính chất truyền đi thông điệp mạnh mẽ về năng lực răn đe hạt nhân và răn đe chiến tranh đối với Bắc Triều Tiên thay vì mục đích tấn công phủ đầu.