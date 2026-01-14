Tài sản đô-la của Hàn Quốc có rủi ro tỷ giá gấp 20 lần quy mô thị trường ngoại hối

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo ổn định tài chính toàn cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) công bố ngày 18/1, Hàn Quốc được phân loại là quốc gia có tỷ trọng tài sản đô-la Mỹ chịu rủi ro tỷ giá lớn đáng kể so với quy mô thị trường ngoại hối.Phân tích này được dựa trên "Chỉ số tài sản đô-la Mỹ chịu rủi ro theo quy mô thị trường ngoại hối (khối lượng giao dịch hàng tháng)" mà IMF đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. Chỉ số này được sử dụng như một thước đo cấu trúc để đánh giá khả năng hấp thụ các cú sốc biến động tỷ giá của thị trường ngoại hối mỗi nước.Theo báo cáo, tài sản đô-la Mỹ chịu rủi ro tỷ giá của Hàn Quốc đạt mức xấp xỉ 25 lần so với khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối. Trong số các nước lớn, mức độ rủi ro này của Hàn Quốc tương đương với Canada và Na Uy.Quốc gia có tỷ lệ tài sản đô-la Mỹ chịu rủi ro tỷ giá so với quy mô thị trường ngoại hối lớn nhất là Đài Loan, gấp 45 lần. Mặc dù quy mô tài sản đô-la Mỹ của Đài Loan tương đương với Hàn Quốc, nhưng do quy mô thị trường ngoại hối nhỏ nên tỷ lệ này ở mức tương đối cao.Nếu xét về quy mô tài sản tuyệt đối, Nhật Bản là quốc gia lớn nhất, nhưng do thị trường ngoại hối của nước này cũng rất lớn nên tỷ lệ rủi ro được phân tích ở mức dưới 20 lần. Các quốc gia lớn ở châu Âu như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan và Áo chỉ ghi nhận mức độ rủi ro ở mức một con số.IMF chỉ ra rằng tại một số quốc gia, rủi ro từ tỷ giá của tài sản đồng đô-la Mỹ đang có sự mất cân bằng nghiêm trọng so với chiều sâu của thị trường ngoại hối. Đặc biệt, IMF lưu ý về khả năng xảy ra hiện tượng "đổ xô phòng ngừa rủi ro tỷ giá", khi các nhà đầu tư toàn cầu đang bị rủi ro về tỷ giá đồng loạt tiến hành các biện pháp phòng ngừa rủi ro.Phân tích trên cho thấy Hàn Quốc có thể dễ bị tổn thương trước biến động tỷ giá trong giai đoạn bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu như hiện nay. Gần đây, Cơ quan Hưu bổng quốc gia Hàn Quốc đã chính thức khởi động biện pháp ngừa rủi ro ngoại hối chiến lược, được phân tích là nhằm quản lý sớm các rủi ro biến động tỷ giá như vậy.