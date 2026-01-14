Tỷ lệ tuyển dụng lao động ngoài 20 tuổi lần đầu giảm sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 19/1 công bố trong năm ngoái, nhóm lao động ngoài 20 tuổi có việc làm đạt 3.442.000 người, giảm 170.000 người so với một năm trước, xu hướng ba năm giảm liên tiếp.Mức giảm lao động có việc làm ở nhóm tuổi này từng đạt 82.000 người vào năm 2023, 124.000 người vào năm 2024, và tiếp tục nới rộng hơn vào năm ngoái. Một trong số các nguyên nhân được chỉ ra là do tình trạng dân số giảm. Dân số ngoài 20 tuổi đã giảm 5 năm liên tiếp từ năm 2021. Tuy nhiên, mức giảm lao động có việc làm năm ngoái là 4,7%, cao hơn mức giảm dân số nhóm này năm ngoái là 3,5%.Tỷ lệ tuyển dụng lao động ngoài 20 tuổi đạt 60,2%, giảm 0,8% so với năm 2024, lần đầu giảm sau 5 năm kể từ năm 2020, thời điểm thị trường việc làm đóng băng do đại dịch COVID-19.Trong năm ngoái, có 408.000 người ngoài 20 tuổi không tham gia hoạt động kinh tế, tức trong trạng thái "nghỉ ngơi", cao nhất trong vòng 5 năm kể từ sau mức 415.000 người năm 2020. Tỷ lệ này trong tổng dân số ngoài 20 tuổi là 7,1%, mức cao kỷ lục kể từ khi số liệu thống kê liên quan vào năm 2003.Ngoài ra, có 309.000 người ngoài 30 tuổi cũng ở trạng thái "nghỉ ngơi" tương tự, cũng là mức cao nhất kể từ sau năm 2003.