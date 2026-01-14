Thu nhập thanh niên Hàn Quốc giảm 6,7% với mỗi năm chậm xin việc

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 19/1 công bố báo cáo phân tích về thực trạng thanh niên chậm tham gia vào thị trường lao động.Tại thị trường lao động trong nước, thời gian tìm việc của thanh niên đang có xu hướng ngày càng kéo dài. Theo báo cáo trên, tỷ lệ thanh niên mất hơn một năm để tìm được công việc đầu tiên tăng từ 24,1% vào năm 2004 lên đến 31,3% vào năm ngoái. BOK nhận định đây là hệ quả từ việc thị trường lao động Hàn Quốc ngày càng thiếu sự linh hoạt, các doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên tuyển lao động đã có kinh nghiệm.Một vấn đề nghiêm trọng hơn là sự kéo dài thời gian xin việc này tác động mạnh tới thu nhập thanh niên. Theo kết quả phân tích của BOK, với mỗi năm chậm xin việc, mức lương thực tế của thanh niên sau khi đi làm lại bị giảm đi 6,7%. Ngoài ra, thời gian không xin được việc kéo dài thì xác suất thanh niên làm việc ở vị trí chính thức sau 5 năm lại càng giảm đi, cho thấy sự chậm trễ này còn tác động tiêu cực tới tình hình ổn định tuyển dụng của thanh niên.Bên cạnh đó, BOK phân tích gánh nặng chi phí nhà ở cao cũng là một yếu tế hạn chế việc tích lũy tài sản của thanh niên trong suốt cuộc đời. Ngân hàng trung ương kiến nghị Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ tài chính để ổn định nhà ở cho giới trẻ.