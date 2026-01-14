Hàn Quốc và Ai Cập tuyên bố xúc tiến Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc chính thức xúc tiến ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) với Ai Cập, trung tâm sản xuất lớn nhất khu vực Bắc Phi và là cầu nối huyết mạch giữa châu Phi, Trung Đông và châu Âu.Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo ngày 18/1 (giờ địa phương) đã đến thăm Cairo và ký kết "Tuyên bố chung về việc thúc đẩy CEPA Hàn Quốc-Ai Cập" cùng Bộ trưởng Đầu tư và ngoại thương Ai Cập Hassan El Khatib.CEPA là một loại hình Hiệp định thương mại tự do (FTA). Bên cạnh việc mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, hiệp định này còn hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.Vào năm 2022, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã ký kết "Bản ghi nhớ về đối tác thương mại và kinh tế" với Bộ Đầu tư và thương mại Ai Cập, thực hiện nghiên cứu chung về tính khả thi kinh tế nhằm xúc tiến CEPA. Tại hội nghị thượng đỉnh Hàn-Ai Cập vào tháng 11 năm ngoái, lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy việc ký kết hiệp định này.Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng El Khatib, Chánh Văn phòng Yeo đã chính thức bày tỏ quyết tâm xúc tiến hiệp định CEPA giữa cơ quan thương mại hai nước, cụ thể hóa phương hướng xúc tiến đàm phán. Quan chức hai nước đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai các quy trình nội bộ ở mỗi nước nhằm khởi động đàm phán hiệp định; nhất trí hợp tác chặt chẽ để có thể tiến hành đàm phán trong thời gian sớm nhất.Mặt khác, trong chuyến thăm Ai Cập lần này, Chánh Văn phòng Yeo cũng có cuộc hội đàm với Giám đốc Cơ quan Đặc khu kinh tế kênh đào Suez, ông Gamal El Dien, thảo luận phương án giúp doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến đầu tư vào khu vực này.Ông Yeo nhấn mạnh nếu tận dụng Hiệp định khu công nghiệp đạt chuẩn (QIZ) Mỹ-Ai Cập-Israel thì hàng hóa sản xuất tại đặc khu Suez sẽ có thể được xuất khẩu sang Mỹ với điều kiện ưu đãi. Do đó, nơi đây có thể trở thành một cứ điểm sản xuất mới để các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường Mỹ. Chánh Văn phòng Yeo đề xuất hai bên lập ra một cơ chế tham vấn định kỳ giữa Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) và Ban quản lý đặc khu để duy trì hợp tác thường xuyên.