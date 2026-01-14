Chỉ số KOSPI tăng 12 phiên liên tiếp, cán mốc 4.900 điểm

Photo : YONHAP News

Bất chấp những lo ngại về chính sách thuế quan của Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 19/1 đã tăng 12 phiên liên tiếp, lần đầu tiên trong lịch sử chốt phiên ở ngưỡng 4.900 điểm.Chỉ số KOSPI cùng ngày đóng cửa ở mức 4.904,66 điểm, tăng 63,92 điểm (1,32%) so với phiên trước, một lần nữa phá kỷ lục. Như vậy là chỉ còn 95 điểm nữa là chỉ số KOSPI sẽ cán mốc mơ ước 5.000 điểm.Cùng ngày, chỉ số này mở cửa ở mức 4.829,4 điểm, giảm 11,34 điểm (0,23%) so với phiên trước, sau dao động nhẹ trong đầu phiên sáng, rồi bắt đầu tăng dần, có lúc lên tới 4.917.37 điểm, mức điểm giữa phiên cao kỷ lục. Đà tăng 12 phiên liên tiếp lần này là đợt tăng dài thứ hai trong lịch sử, sau chuỗi tăng 13 ngày liên tiếp tháng 9/2019.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 968,36 điểm, tăng 13,77 điểm (1,44%) so với phiên trước, đánh dấu đà tăng 3 ngày liên tiếp.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD đóng cửa ở mức 1.473,7 won đổi 1 USD, tăng nhẹ 0,1 won.