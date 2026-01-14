Mức độ thiện cảm của người nước ngoài đối với Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 20/1 đã công bố kết quả khảo sát hình ảnh quốc gia Hàn Quốc năm 2025, trong đó cho thấy mức độ thiện cảm của người nước ngoài đối với Hàn Quốc đạt 82,3%, tăng 3,3% so với năm trước đó. Đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2018. Trước đó, tỷ lệ này lần lượt là 78,7% vào năm 2018, 76,7% năm 2019, 78,1% năm 2020, 80,5% năm 2021, 79,3% năm 2022, 77,5% năm 2023 và 79% vào năm 2024.Xét theo quốc gia, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) có tỷ lệ thiện cảm với Hàn Quốc cao nhất, với 94,8%. Tiếp đến là Ai Cập (94%), Philippines (91,4%), Thổ Nhĩ Kỳ (90,2%), Ấn Độ (89%) và Nam Phi (88,8%). Đặc biệt, mức độ thiện cảm với Hàn Quốc tại Anh và Thái Lan đã tăng mạnh, lần lượt là 87,4% và 86,2%, tăng 9,2% và 9,4%. Anh là nước châu Âu duy nhất có mức thiện cảm với Hàn Quốc cao hơn mức trung bình.Ngay cả những nước có mức thiện cảm thấp với Hàn Quốc như Trung Quốc và Nhật Bản, mức độ thiện cảm trong năm 2025 cũng có sự cải thiện so với năm trước đó. Con số này ở Trung Quốc tăng 3,6% lên 62,8%, trong khi Nhật Bản tăng 5,4%, đạt 42,2%. Bộ Văn hóa nhấn mạnh mức độ thiện cảm của người Nhật Bản dành cho Hàn Quốc đã vượt ngưỡng 40%, con số này vốn chỉ đạt 20% vào năm 2018.Yếu tố tác động tích cực lớn nhất đến thiện cảm của các nước đối với Hàn Quốc là nội dung văn hóa, chiếm 45,2%. Ảnh hưởng này đặc biệt lớn tại các quốc gia châu Á như Philippines (69,3%), Nhật Bản (64,4%), Indonesia (59,5%) và Việt Nam (58,4%). Điều này được cho là do âm nhạc Hàn Quốc K-pop, phim truyền hình, phim điện ảnh và các nội dung văn hóa đa dạng khác đã góp phần mở rộng sức ảnh hưởng văn hóa của Hàn Quốc, cũng như nâng cao hình ảnh quốc gia. Các yếu tố tiếp theo gồm văn hóa đời sống hiện đại (31,9%), sản phẩm và thương hiệu (28,7%) và trình độ kinh tế (21,2%).Về kênh tiếp cận Hàn Quốc của người nước ngoài, nền tảng video được nhắc đến nhiều nhất với 64,4%, tiếp theo là mạng xã hội 56,6%, các trang web internet 46,7% và truyền hình là 32,8%. Trong số các nền tảng video, YouTube chiếm 77,4%, Netflix 65,1% và Amazon Prime đạt 27,8%. Đối với mạng xã hội, Instagram ghi nhận 63,7%, TikTok 56,2% và Facebook là 53,6%.