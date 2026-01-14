Quan chức Hàn-Mỹ thảo luận về hợp tác giữa các doanh nghiệp vũ trụ song phương

Photo : YONHAP News

Điều phối viên phụ trách ngoại giao kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Jong-han ngày 19/1 đã có cuộc gặp với Chánh Văn phòng Thương mại vũ trụ thuộc Bộ Thương mại Mỹ Taylor Jordan tại Seoul. Tại đây, ông Park đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ trong xây dựng chuỗi cung ứng có sức hồi phục và đáng tin cậy, cũng như cùng tiến vào thị trường nước thứ ba trong thời kỳ không gian vũ trụ mới, khi nền kinh tế vũ trụ toàn cầu tập trung vào khu vực doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh chóng.Hai bên cũng đã thảo luận các phương án cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc và Mỹ. Ngay sau cuộc gặp, quan chức Mỹ đã tham dự buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc do Vụ về vấn đề khí hậu, môi trường và khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức, đồng thời giới thiệu xu hướng chính sách vũ trụ thương mại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là cuộc gặp đầu tiên giữa phía Mỹ với các doanh nghiệp nước ngoài kể từ khi Mỹ công bố sắc lệnh hành chính về bảo đảm ưu thế trong không gian vũ trụ và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thương mại vũ trụ vào tháng 12 năm ngoái. Cuộc gặp này đã giúp ích thiết thực trong việc nâng cao hiểu biết của Chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc về phương hướng chính sách vũ trụ thương mại của Mỹ trong thời gian tới.