Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc kiện toàn hệ thống đối phó với đại dịch tương lai

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vừa công bố kế hoạch nâng cao hệ thống quản lý bệnh truyền nhiễm nhằm ứng phó chủ động với các đại dịch tiềm tàng trong tương lai.Giám đốc KDCA Lim Seung-kwan trong buổi họp báo ngày 19/1 nhấn mạnh dù chưa thể biết chính xác khi nào đại dịch tiếp theo sẽ ập đến, nhưng nếu chỉ dựa vào những kinh nghiệm trước đây thì khả năng xảy ra sai sót là rất lớn. Do đó, cần lập kế hoạch dựa trên cái nhìn tổng thể về sự thay đổi cơ cấu dân số, ngân sách Chính phủ, đoàn kết xã hội, tình hình quốc tế và sự phát triển của khoa học công nghệ.Trước hết, cơ quan này phân loại bệnh truyền nhiễm thành hai nhóm: "nhóm lây nhiễm hạn chế" có độc lực cao nhưng khả năng lây lan thấp như dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015, và "nhóm đại dịch" có độc lực thấp nhưng khả năng lây lan mạnh mẽ như COVID-19.Đối với "nhóm đại dịch", mục tiêu sẽ tập trung vào việc bình thường hóa (biến thành bệnh đặc hữu) và chung sống với dịch bệnh thay vì tiêu diệt hay chấm dứt hoàn toàn. Theo đó, cần một hệ thống quản lý nâng cao theo từng giai đoạn, từ ứng phó, phục hồi cho đến chuẩn bị cho đợt dịch kế tiếp.Để thực hiện mục tiêu này, Hàn Quốc dự kiến hoàn tất phát triển vắc-xin mRNA, loại vắc-xin COVID-19 nội địa, vào năm 2028, đồng thời chỉ định các bệnh viện chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm theo từng khu vực nhằm cải thiện hệ thống chuyển tuyến y tế.Giám đốc Lim nhấn mạnh với "nhóm đại dịch", việc đối phó tuần tự theo từng giai đoạn là vô cùng quan trọng hơn việc kiểm soát rủi ro đơn thuần. Ông Lim đưa ra lộ trình cụ thể là: xác định bản chất dịch bệnh trong vòng 100 ngày, hoàn tất phát triển vaccine trong vòng 200 ngày và hoàn thành tiêm chủng cho toàn dân trong vòng 300 ngày kể từ khi dịch bùng phát. Đồng thời, Giám đốc KDCA cũng đề xuất ý kiến cần thành lập một nguồn quỹ quốc gia để đối phó với khủng hoảng bệnh truyền nhiễm.Trong thời gian tới, Nhóm chuyên trách đối phó với bệnh truyền nhiễm của KDCA sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án trên, đồng thời thu thập ý kiến chuyên gia và người dân, đặt mục tiêu công bố phương án cuối vào tháng 7 năm nay.