Tổng thống Lee Jae Myung cam kết gặt hái thành quả điều hành đất nước bền vững

Photo : KBS News

Trên mạng xã hội ngày 19/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhắc lại Chính phủ đương nhiệm dù ra mắt trong điều kiện khó khăn, không có thời gian chuyển giao chính quyền nhưng đã nỗ lực lập chính sách phản ánh yêu cầu của người dân và sứ mệnh thời đại, nỗ lực điều hành đất nước đặt trọng tâm vào "tốc độ và thành quả".Về kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân về các chính sách trọng điểm của Chính phủ trong năm 2025 cao kỷ lục, ông Lee đánh giá đây là một thành quả ý nghĩa, cho thấy nỗ lực của Chính phủ đã mang đến sự thay đổi thực chất trong đời sống dân sinh.Trước đó, Viện nghiên cứu hành chính Hàn Quốc ngày 18/1 công bố kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của người dân về các chính sách điều hành đất nước của Chính phủ trong năm 2025. Điểm đánh giá của người dân là 4,77 điểm trên thang điểm tuyệt đối 7 điểm, mức cao nhất trong các cuộc khảo sát liên quan từ năm 2013.Tổng thống nhấn mạnh đây là một cuộc khảo sát rất ý nghĩa, không chỉ về nhận thức mà còn phản ánh đánh giá của người dân về toàn bộ quá trình từ hoạch định chính sách để triển khai và thành quả. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những điểm còn thiếu sót dựa trên kết quả khảo sát lần này.Ông Lee nhấn mạnh sự tận tâm cống hiến và nhiệt huyết của các công chức, luôn nỗ lực làm tròn trách nhiệm ở vị trí của mình, đã góp phần làm nên thành quả này. Tổng thống gửi lời cảm ơn tới sự nỗ lực của toàn bộ giới công chức.Đồng thời, Tổng thống cam kết sẽ tạo ra những sự thay đổi rõ ràng hơn nữa cho người dân, tiếp tục đồng hành cùng những cộng sự tài năng gặt hái thành quả điều hành đất nước một cách bền vững, không phụ sự mong đợi của người dân.