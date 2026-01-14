Hàn Quốc bắt đầu đợt rét đậm đỉnh điểm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 20/1 cho biết do trời đã vào tiết đại hàn và ảnh hưởng của khối áp cao lục địa lạnh kéo theo đợt rét đậm kéo dài, từ ngày 20 đến cuối tuần, nhiệt độ buổi sáng tại hầu hết các khu vực tại Hàn Quốc sẽ giảm xuống khoảng từ -10 độ C đến -15 độ C. Vào sáng ngày 20/1, nhiệt độ thấp nhất tại Seoul ghi nhận ở mức -12 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế giảm xuống tới -16 độ C. Nhiệt độ buổi sáng tại một số khu vực miền Trung Hàn Quốc giảm xuống quanh mức -20 độ C.Tính đến 3 giờ sáng ngày 20/1, cảnh báo rét đậm đã được ban hành tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô cũng như phần lớn các khu vực trên cả nước. Ngoài ra, tại nhiều địa phương trên toàn quốc trong đó có các tỉnh Nam Chungcheong và Nam Jeolla cũng xuất hiện cảnh báo gió mạnh.Nhiệt độ ban ngày tại các khu vực miền Trung cũng duy trì ở mức thấp dưới 0 độ C, như thủ đô Seoul -3 độ C, trong khi khu vực phía Nam như thành phố Gwangju và thành phố Daegu lần lượt ghi nhận nhiệt độ vào khoảng 2 độ C và 4 độ C. Khu vực ven biển phía Tây tỉnh Jeolla được dự báo sẽ có tuyết rơi dày từ ngày 21-24/1.Trước dự báo rét đậm sẽ tiếp diễn trên diện rộng từ ngày 20-25/1, Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng thiên tai từ "cấp quan tâm" lên "cấp chú ý" kể từ 5 giờ chiều ngày 19/1. Ngoài ra, chính quyền các địa phương đã kích hoạt trung tâm hỗ trợ tổng hợp ứng phó với rét đậm hoạt động 24/24 giờ, đồng thời phối hợp với lực lượng cứu hỏa và cảnh sát tăng cường ứng phó tập trung trong khung giờ rạng sáng.