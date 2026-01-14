Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo điều tra triệt để vụ drone xâm phạm miền Bắc

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các vào ngày 20/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo phải điều tra triệt để cáo buộc của Bắc Triều Tiên liên quan tới vụ xâm phạm của máy bay mini không người lái (drone).Ông Lee nhấn mạnh nếu vụ xâm phạm là hành động của dân thường thì là điều không thể chấp nhận. Tổng thống bày tỏ hoài nghi tại sao dân thường lại có thể nảy ra ý tưởng xâm phạm như vậy. Mặc dù cần chờ thêm kết quả điều tra nhưng hiện đang có tin đồn về việc cơ quan Nhà nước dính líu tới vụ việc này, phải có chế tài xử phạt nghiêm minh.Phát biểu này của Tổng thống được phân tích là nhắm đến nghi vấn đang được nêu ra đó là Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng có liên quan tới vụ xâm phạm bằng drone. Tổng thống nhấn mạnh hành vi xâm phạm này nếu đúng là sự thật thì không khác nào nổ súng vào khu vực của miền Bắc, kích động chiến tranh.Ông Lee khiển trách Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back đã không phát hiện được ra vụ vi phạm dù drone bay qua bay lại biên giới nhiều lần, dù quân đội Hàn Quốc sở hữu công nghệ tối tân, năng lực quốc phòng vượt trội. Đáp lại, Bộ trưởng Ahn cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ việc.Tiếp đó, Tổng thống cũng lưu ý rằng căng thẳng quan hệ liên Triều dâng cao không cần thiết cũng như bầu không khí đối đầu giữa hai miền Nam-Bắc sẽ tác động xấu tới nền kinh tế. Ông Lee chỉ đạo các ban ngành hữu quan phải quản lý chặt chẽ không để niềm tin liên Triều bị đổ vỡ.