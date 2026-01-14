Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá hai tổ chức tội phạm tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Đội cảnh sát cơ động hình sự thuộc Sở Cảnh sát khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi ngày 20/1 cho biết đã khởi tố điều tra tổng cộng 157 đối tượng thuộc hai tổ chức tội phạm có căn cứ lần lượt tại thành phố Bavet và thủ đô Phnom Penh, Campuchia.Theo kết quả điều tra, tổ chức tội phạm đặt căn cứ tại thành phố Bavet do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã điều hành các trang web trực tuyến về gói du lịch giả mạo, trang web chia sẻ chỗ ở tại Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025. Nhóm này đã dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó lấy danh nghĩa thực hiện nhiệm vụ hoặc đầu tư để lừa gạt, chiếm đoạt khoảng 4,6 tỷ won (3,1 triệu USD) từ 192 nạn nhân.Khi cơ quan điều tra bắt đầu truy vết, các đối tượng đã tự giải tán tổ chức. Tuy nhiên, một số đối tượng không trở về nước mà di chuyển sang các quốc gia lân cận như Lào, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội hoặc tìm cách gia nhập các tổ chức tội phạm khác. Cảnh sát Hàn Quốc đã hoàn tất điều tra đối với tổ chức đặt căn cứ tại Bavet và chuyển hồ sơ của 47 đối tượng sang Viện kiểm sát, trong đó 20 người bị truy tố giam giữ và 27 người bị truy tố không giam giữ.Tổ chức tội phạm đặt căn cứ tại Phnom Penh do đối tượng người Hàn Quốc cầm đầu cũng đã bị phát hiện. Theo điều tra của Cảnh sát, nhóm này sử dụng các nền tảng hẹn hò gặp gỡ có điều kiện làm mồi nhử, chiếm đoạt 6,4 tỷ won (4,4 triệu USD) từ 147 nạn nhân dưới danh nghĩa phí đăng ký và phí xác thực trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 9/2025. Tháng 9 năm ngoái, Cảnh sát Campuchia đã tiến hành chiến dịch truy bắt và bắt giữ các đối tượng thuộc tổ chức này. Sau đó, cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra và chuyển hồ sơ của 47 đối tượng sang Viện kiểm sát, trong đó 22 người bị truy tố giam giữ và 25 người bị truy tố không giam giữ.Ngoài 94 đối tượng từ hai tổ chức nói trên, trong quá trình điều tra, cảnh sát còn khởi tố điều tra thêm 63 đồng phạm mới phát hiện. Phần lớn trong số này hiện đang cư trú ở nước ngoài, chủ yếu tại Campuchia, và 14 đối tượng cầm đầu đã bị phát lệnh truy nã đỏ.Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với Nhóm chuyên trách liên ngành của Chính phủ ứng phó tội phạm xuyên quốc gia, cũng như yêu cầu Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ điều tra quốc tế nhằm truy tìm các nghi phạm hiện đang ở nước ngoài, trong đó có các đối tượng cầm đầu.