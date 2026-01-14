Hàn Quốc xúc tiến miễn thuế cho nhà đầu tư cổ phiếu tại nước ngoài chuyển vốn về nước

Photo : YONHAP News

Bộ Tài chính và kinh tế Hàn Quốc ngày 20/1 công bố sẽ xúc tiến sửa đổi Luật hạn chế ưu đãi thuế và Luật thuế đặc biệt cho khu vực nông thôn. Đây là bước đi tiếp theo sau phương án thúc đẩy thị trường vốn trong nước và ổn định thị trường ngoại hối được công bố trong "Chiến lược tăng trưởng kinh tế năm 2026" được Bộ Tài chính công bố ngày 9/1.Theo phương án sửa đổi lần này, các nhà đầu tư ở nước ngoài nếu muốn được ưu đãi thuế khi dịch chuyển vốn đầu tư về lại thị trường trong nước sẽ phải chuyển số cổ phiếu đang sở hữu ở nước ngoài bằng "tài khoản chuyển vốn về nước" (Reshoring Investment Account - RIA). Tuy nhiên, đối tượng xét ưu đãi chỉ bao gồm cổ phiếu tại nước ngoài mà nhà đầu tư sở hữu cho tới ngày 23/12/2025.Sau khi bán cổ phiếu nước ngoài được chuyển sang tài khoản RAI, nhà đầu tư sẽ phải đổi sang tiền won, đầu tư vào cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư cổ phiếu trong nước và duy trì khoản đầu tư này trong ít nhất một năm. Khi đó, nhà đầu tư sẽ được khấu trừ thuế thu nhập từ chuyển nhượng với cổ phiếu nước ngoài. Cụ thể, những người bán ra cổ phiếu trong quý I năm nay sẽ được miễn 100% thuế, nếu bán trong quý II sẽ được giảm 80%, trong nửa cuối năm là 50%. Số tiền bán cổ phiếu được ưu đãi thuế chỉ giới hạn ở mức tối đa là 50 triệu won (33.800 USD). Trong trường hợp các nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại thị trường trong nước nhưng lại tiếp tục mua cổ phiếu tại nước ngoài thì sẽ bị cắt giảm ưu đãi thuế ở mức tương ứng.Để tăng nguồn cung đô-la Mỹ trên thị trường, Bộ Tài chính và kinh tế sẽ ra mắt sản phẩm phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá dành cho nhà đầu tư cá nhân, với mức khấu trừ 5% vốn đầu tư vào thuế thu nhập chuyển nhượng cổ phiếu nước ngoài. Ngoài ra, cổ tức mà công ty mẹ trong nước nhận từ công ty con tại nước ngoài sẽ được miễn thuế hoàn toàn.Dự thảo sửa đổi luật thuế lần này cũng bao gồm ưu đãi với Quỹ tăng trưởng quốc dân, dự kiến được ra mắt vào tháng 6, tháng 7 năm nay. Đối với các khoản đầu tư dài hạn vào quỹ từ ba năm trở lên, Chính phủ dự kiến giảm thuế thu nhập từ cổ tức xuống còn 9% trong hạn mức nạp tiền 200 triệu won (135.300 USD) và đánh thuế riêng, đồng thời cho phép khấu trừ thu nhập tối đa lên đến 40%.Phương án sửa đổi thuế lần này được đề xuất theo hình thức dự luật đứng tên nghị sĩ, dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp Nội các bất thường vào tháng 2 tới.