Một nửa dân số Hàn Quốc cảm thấy dân nhập cư nhiều hơn dự đoán

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách di cư Hàn Quốc ngày 19/1 công bố báo cáo "So sánh đặc điểm mức độ chấp nhận người nhập cư của người dân trong nước". Theo đó,với số lượng người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc vượt quá 2 triệu người, một nửa số người Hàn Quốc cho biết con số này còn lớn hơn suy nghĩ của họ.Theo phân tích dựa trên "Khảo sát thực trạng nhằm đo lường mức độ hội nhập xã hội của người nhập cư" do Bộ Tư pháp Hàn Quốc thực hiện năm 2024 đối với 6.000 công dân Hàn Quốc, có 49,1% người được hỏi cho rằng số lượng người nước ngoài cư trú dài hạn là nhiều hơn so với dự đoán. Nhận thức này phổ biến hơn ở nhóm người có khuynh hướng bảo thủ là 55,8%, cao hơn 3,7% so với nhóm có khuynh hướng tiến bộ (52,1%).Tính đến cuối năm 2024, số người nước ngoài cư trú dài hạn tại Hàn Quốc đạt khoảng 2,042 triệu người, chiếm khoảng 4% dân số đăng ký thường trú. Kể từ khi bắt đầu thống kê, đây là lần đầu tiên số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc vượt mốc 2 triệu người.Về sự phù hợp của quy mô người nhập cư hiện nay, 41,5% người tham gia khảo sát cho rằng nên duy trì hiện trạng, tiếp theo là câu trả lời nên tăng thêm, nên giảm bớt và không rõ lần lượt ghi nhận 24,1%, 21,5%, 12,9%.Xét theo khuynh hướng tư tưởng, tỷ lệ cho rằng cần giảm quy mô người nước ngoài ở nhóm bảo thủ là 25,1%, cao hơn 6,3% so với nhóm tiến bộ (18,8%). Theo tư cách cư trú, nhóm được đánh giá có quy mô phù hợp cao nhất là lao động chuyên môn như giáo sư, hội họa, nghiên cứu, lao động lành nghề với 90%, tiếp theo là du học sinh (85,5%), lao động không chuyên trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, nông lâm ngư nghiệp (83,3%) và người có visa thường trú F-5 (74,8%).Ngược lại, tỷ lệ cho rằng quy mô phù hợp đối với người gốc Hàn ở nước ngoài cũng như người được công nhận là tị nạn chỉ đạt lần lượt 56,6% và 54,4%. Nhóm nghiên cứu phân tích rằng mức độ chấp nhận thấp này xuất phát từ nhận thức cho rằng vai trò xã hội của các nhóm người trên chưa rõ ràng hoặc mang tính tiêu cực.Bên cạnh đó, tỷ lệ đồng ý với quan điểm cần tiếp nhận người nhập cư như một thành viên của xã hội Hàn Quốc là 43,9%. 40% giữ quan điểm trung lập, 18,4% không đồng ý.Xét theo điều kiện để người nhập cư được công nhận là người Hàn Quốc, 82,7% cho rằng cần tuân thủ thể chế chính trị và pháp luật của Hàn Quốc. Tiếp theo là tôn trọng truyền thống văn hóa Hàn Quốc (76,4%), có khả năng sử dụng tiếng Hàn (73%), đóng góp cho sự phát triển chính trị, xã hội, văn hóa và kinh tế của Hàn Quốc (70,7%) và có quốc tịch Hàn Quốc (69,4%).Về chính sách đối với người nhập cư, có 46,3% ý kiến cho rằng cần cung cấp các chính sách hội nhập như hỗ trợ thích ứng và ổn định cuộc sống tại cộng đồng địa phương. Tiếp theo là người nhập cư đang bị phân biệt đối xử trong xã hội Hàn Quốc với 55,1%, 43,8% có nhận thức tích cực người nhập cư góp phần thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những quan điểm tiêu cực như "làm gia tăng tỷ lệ tội phạm" (39,3%) hay "cướp mất việc làm của người Hàn Quốc" (28,8%).Nhóm nghiên cứu kết luận rằng quy mô lao động nước ngoài tại Hàn Quốc có khả năng tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, do đó cần cải thiện nhận thức của người dân trong nước về việc tiếp nhận người nhập cư, tăng cường các chính sách hội nhập như giáo dục tiếng Hàn và hỗ trợ việc làm nhằm giúp người nhập cư ổn định và trở thành thành viên của cộng đồng địa phương.