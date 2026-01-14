Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng Hàn Quốc bị nghi hỗ trợ người thả drone sang Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết Bộ đang hỗ trợ Nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát tiến hành xác minh và điều tra nhanh chóng và triệt để thông tin Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng đã hỗ trợ một sinh viên cao học họ Oh (tầm 30 tuổi), người gần đây lên tiếng thừa nhận đã thả máy bay mini không người lái (drone) sang Bắc Triều Tiên.Quan chức này nói thêm do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nên hiện tại không thể đưa ra phát ngôn cụ thể. Sau khi có kết luận điều tra cuối cùng, Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý.Trước đó, một cơ quan truyền thông dẫn lời nguồn tin an ninh cho biết một người họ Oh là sinh viên cao học ngoài 30 tuổi đã tự nhận mình đã thả máy bay không người lái sang Bắc Triều Tiên. Người này đã được xác nhận là đang điều hành một công ty bình phong phục vụ cho các hoạt động của quân đội, nhận sự hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng.Nhân vật họ Oh cũng thành lập và vận hành hai trang báo điện tử chuyên đưa tin về Bắc Triều Tiên và một sĩ quan cấp tá thuộc Bộ Tư lệnh đã sử dụng các cơ quan truyền thông này làm công ty bình phong cho hoạt động tình báo. Người này cũng hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công ty lên tới khoảng 10 triệu won (6.800 USD).Một tin tức thời sự khác cũng đưa tin trong quá khứ, một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng từng nhiều lần tiếp xúc với đối tượng Oh và thậm chí đã xem các đoạn video do ông Oh ghi lại sau khi thả máy bay không người lái sang Bắc Triều Tiên.Nhóm điều tra chung giữa quân đội và cảnh sát đang phụ trách điều tra vụ việc sẽ xem xét toàn bộ các nội dung nói trên, tập trung làm rõ việc quân đội bao gồm Bộ Tư lệnh tình báo quốc phòng có can dự vào quá trình nhân vật Oh đưa máy bay không người lái sang Bắc Triều Tiên hay không.