Khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ)

Photo : YONHAP News

Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), nơi các nhân vật chính trị và doanh nhân toàn cầu thảo luận về các vấn đề quốc tế, đã chính thức khai mạc vào ngày 19/1 tại Davos, Thụy Sĩ.Diễn đàn kinh tế thế giới WEF hay còn gọi là Diễn đàn Davos, được thành lập vào năm 1971 bởi nhà kinh tế học người Thụy Sĩ Klaus Schwab. Diễn đàn được tổ chức tại Davos vào tháng 1 hàng năm, thảo luận các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, đặc biệt là đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư.Chủ đề của diễn đàn năm nay là "Tinh thần đối thoại", với hơn 200 phiên thảo luận bao gồm diễn văn đặc biệt ở cấp nguyên thủ và thảo luận nhóm chuyên gia trong vòng 5 ngày. Theo WEF, tại hội nghị lần thứ 56 này có khoảng 3.000 chính trị gia, doanh nhân và đại diện các tổ chức quốc tế từ hơn 130 quốc gia tham dự, trong đó có 65 lãnh đạo quốc gia, bao gồm 6 nước trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).Tuy nhiên, sự chú ý của quốc tế đang tập trung vào cuộc tranh cãi ngoài lề giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến thông báo áp thuế bổ sung đối với 8 quốc gia châu Âu do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vào hai ngày trước khi diễn đàn chính thức khai mạc.Mỹ có khả năng sẽ tận dụng cơ hội này để khẳng định lập trường "nước Mỹ trên hết" của mình, tương tự như năm ngoái khi hội nghị được tổ chức ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào đầu năm. Lãnh đạo Mỹ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu quy mô lớn nhất từ trước tới nay, gồm Bộ trưởng các bộ như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng và Đặc phái viên Steve Witkoff. Bên cạnh đó, lãnh đạo của các công ty lớn như Microsoft, Nvidia, OpenAI, Google DeepMind, các giám đốc điều hành (CEO) của các tập đoàn dầu khí cũng sẽ tham dự hội nghị năm nay.Tổng thống Trump dự kiến có bài diễn thuyết vào ngày 21/1. Các hãng thông tấn quốc tế dự đoán ông sẽ đề cập tới các vấn đề như sự bá quyền về năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) của Washington, chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, can thiệp quân sự tại Venezuela và nỗ lực sáp nhập Greenland.Về phía Hàn Quốc, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp và thương mại Yeo Han-koo sẽ đại diện Chính phủ tham dự Diễn đàn Davos. Ông Yeo dự kiến sẽ phát biểu tại các phiên thảo luận về thương mại và đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, ông sẽ gặp gỡ các lãnh đạo tập đoàn toàn cầu như Merck, Amazon Web Services (AWS), Maersk nhằm thảo luận mở rộng đầu tư và tăng cường hợp tác với Hàn Quốc.