Chính giới tranh cãi xoay quanh phiên điều trần ứng cử viên lãnh đạo cơ quan ngân sách Hàn Quốc

Photo : KBS News

Chính giới Hàn Quốc tiếp tục tranh cãi gay gắt xoay quanh phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với bà Lee Hye-hoon, ứng cử viên cho chức Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ, vốn được hai bên thống nhất tổ chức vào ngày 19/1.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng Sức mạnh quốc dân đã tự vứt bỏ thẩm quyền kiểm chứng ứng cử viên. Việc đảng đối lập từ chối tổ chức phiên điều trần vừa là hành vi thiếu trách nhiệm, vừa xâm phạm quyền lựa chọn của người dân; hối thúc đảng này phải mở ngay phiên điều trần trong ngày 20/1.Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng cầm quyền Han Joeung-ae nhấn mạnh việc đảng Sức mạnh quốc dân không chịu mở phiên điều trần kiểm chứng tư cách đạo đức năng lực với một ứng cử viên tương đương cấp Bộ trưởng là không chỉ từ bỏ vai trò của mình tại Quốc hội, mà còn tước đoạt quyền được biết của người dân.Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân thì lấy lý do không tiến hành phiên điều trần là vì bà Kim vẫn chưa nộp hơn 90 tài liệu quan trọng cần thiết cho việc kiểm chứng tư cách đạo đức và năng lực, liên quan đến những tranh cãi và cáo buộc xoay quanh bà Lee và gia đình. Nếu không có những tài liệu này thì đây chỉ là một phiên điều trần rỗng tuếch, yêu cầu bà Lee nhanh chóng xin rút lui nếu có điều khuất tất.Trong khi đó, ứng cử viên Lee Hye-hoon khẳng định bà đã nộp tất cả các tài liệu có thể cung cấp, bày tỏ rõ ràng quyết tâm tham dự phiên điều trần.Trong thời gian qua, các cáo buộc xoay quanh bà Lee bao gồm tranh cãi liên quan đến hành vi lộng quyền đối với trợ lý, ra chỉ thị cho trợ lý viết các bình luận cụ thể về các bài báo truyền thông, nghi ngờ gian lận trong việc đăng ký mua căn hộ tại khu vực Banpo (Seoul), con trai của bà Lee bị nghi hưởng đặc quyền nghĩa vụ quân sự, chồng bà Lee vướng vào nghi vấn đầu cơ đất đai.