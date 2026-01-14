Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/1 đưa tin các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn thanh niên miền Bắc ngày 19/1 đã tới thăm Trung tâm bồi dưỡng giai cấp trung ương tại thủ đô Bình Nhưỡng.Theo hình ảnh đăng tải kèm bài viết, trên tường trung tâm này trưng các khẩu hiệu lớn với nội dung "Hàn Quốc là quốc gia thù địch số một, kẻ thù không bao giờ thay đổi", "Âm mưu điên cuồng nhằm lật đổ chế độ, tiêu diệt chính quyền chúng ta". Ngoài ra còn có khẩu hiệu ghi nội dung Điều 3 Hiến pháp Hàn Quốc là "Lãnh thổ Hàn Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo Hàn Quốc và các đảo phụ cận".Trung tâm bồi dưỡng giai cấp trung ương của miền Bắc là nơi đào tạo tư tưởng cho người dân. Các khẩu hiệu trên được phân tích là nhằm mục đích khắc sâu tư tưởng "Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia thù địch" cho giới trẻ và người dân nước này.