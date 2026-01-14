Hàn Quốc thông qua Luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 20/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thông qua Luật đặc biệt về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp, điều tra ba vụ án còn tồn đọng dưới thời Chính phủ tiền nhiệm.Theo luật này, Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp sẽ điều tra về tất cả các nghi ngờ còn chưa được làm sáng tỏ hoặc nghi ngờ phát sinh mới trong quá trình điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt ra mắt vào năm ngoái (vụ thiết quân luật, nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lũ).Nếu ra mắt, Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp sẽ bao gồm tối đa 251 nhân lực điều tra, thời gian hoạt động dài nhất là 170 ngày. Ngoài đối tượng điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt trước đây, phạm vi điều tra còn bao gồm nghi vấn xoay quanh cuốn sổ tay của cựu Tư lệnh Tình báo quốc phòng Noh Sang-won có chứa nội dung kế hoạch thiết quân luật, cáo buộc phản quốc liên quan tới vụ khiêu khích Bắc Triều Tiên tấn công, nghi vấn can thiệp vào bầu cử của vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.