IMF nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2026 lên mức 1,9%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 19/1 đã công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới tháng 1/2026", trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc đạt 1,9%.Mức dự báo này cao hơn 0,1% so với con số 1,8% mà IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Mặc dù con số trên thấp hơn mức 2% do Chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây, nhưng cao hơn mức dự báo 1,8% trước đó của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc.IMF không nêu rõ lý do điều chỉnh tăng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc phân tích rằng kết quả này đã phản ánh sự phục hồi bất ngờ trong tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc vào quý III/2025. Tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý III/2025 đạt 1,3% nhờ sự phục hồi của ngành tiêu dùng và xuất khẩu, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 15 quý.Mặt khác, IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 từ 3,1% lên 3,3%. Xét theo quốc gia, IMF dự báo tăng trưởng của Mỹ đạt 2,4%, cao hơn 0,3% so với dự báo trước đó. Dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng được điều chỉnh tăng 0,3% lên mức 4,5%. Quỹ Tiền tệ quốc tế cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro lên 0,2%; của Nhật Bản lên 0,1%.IMF cho rằng các biện pháp kích thích tài khóa của Chính phủ các nước sẽ tạo ra sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhận định rằng vẫn còn nhiều yếu tố có thể làm kinh tế toàn cầu suy giảm. Quỹ Tiền tệ quốc tế bày tỏ lo ngại về việc đầu tư vào các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo đang tập trung vào một số ít công ty, cùng với sự bất ổn trong thương mại, căng thẳng địa chính trị kéo dài và mức nợ cao của các nước lớn. Đặc biệt, IMF cảnh báo rằng rủi ro tài chính có thể gia tăng nếu kỳ vọng về năng suất và khả năng sinh lời của trí tuệ nhân tạo giảm.