Seoul và Washington nhất trí sớm đàm phán về vấn đề năng lượng hạt nhân

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trưởng Nhóm chuyên trách hợp tác năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ Rim Kap-soo ngày 15/1 đã sang Mỹ và có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân Christopher Yeaw, cùng các quan chức Bộ Năng lượng Mỹ.Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về lịch trình đàm phán sắp tới. Ông Rim bày tỏ lập trường mong muốn khởi động đàm phán trong thời gian không quá muộn, phía Mỹ cũng được cho là đã đưa ra phản hồi với ý kiến càng sớm càng tốt. Seoul và Washington được cho là đã đạt được sự đồng thuận về việc khởi động các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tại Seoul trong thời gian sớm nhất.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac vào tháng 12 năm ngoái đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tại Washington. Sau chuyến thăm, quan chức này cho biết đoàn đại diện các chuyên viên của Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc trong thời điểm sớm nhất có thể vào đầu năm 2026, để tiến hành các cuộc thảo luận chính thức theo từng vấn đề an ninh đã được nêu trong tài liệu tóm lược chung kết quả hội đàm song phương.Mặt khác, giới chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang thảo luận với phía Mỹ về khả năng các quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) sang thăm Hàn Quốc nhằm thảo luận về các vấn đề khác bao gồm làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân, khả năng Hàn Quốc tiếp nhận tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu nêu trong tài liệu tóm lược chung kết quả hội đàm song phương.