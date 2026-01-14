224 người tị nạn Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới vào ngày 20/1, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong năm ngoái, có 224 người tị nạn Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Hàn Quốc, quy mô tương tự mọi năm. Trong đó nữ giới là 198 người, nam giới 26 người. Theo đó, tổng số người tị nạn miền Bắc nhập cảnh vào Hàn Quốc tính tới nay là 34.538 người.Quan chức Bộ Thống nhất cho biết trong vòng ba năm trở lại đây kể từ sau đại dịch COVID-19, số người tị nạn miền Bắc dao động quanh ngưỡng 200 người mỗi năm. Quan chức này nhận định quy mô nói trên còn tiếp tục duy trì trong thời gian tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vẫn đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới.