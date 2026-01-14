Ung thư tuyến tiền liệt phổ biến nhất ở nam giới Hàn Quốc

Photo : KBS News

Theo dữ liệu thống kê quốc gia về ung thư năm 2023 của Bộ Y tế phúc lợi Hàn Quốc, có 2,73 triệu người đang được điều trị hoặc đã khỏi bệnh sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư, chiếm 5,3% tổng dân số Hàn Quốc. Số ca mắc mới trong năm 2023 là hơn 280.000 người, tăng 2,5% so với một năm trước. Một nửa bệnh nhân mắc mới là người trên 65 tuổi.Xác suất mắc ung thư trong suốt cuộc đời là 44% đối với nam giới và 38% đối với nữ giới. Loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới là ung thư tuyến tiền liệt, chiếm 15% số ca mắc mới ở nam, vươn từ vị trí số 2 một năm trước lên vị trí số một. Tiếp theo lần lượt là ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra nhiều nhất ở nam giới độ tuổi ngoài 60 và 70, nguyên nhân được phân tích là do sự gia tăng dân số trong độ tuổi này.Đối với nữ giới, ung thư vú là phổ biến nhất, sau đó là ung thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng và ung thư phổi. Gộp chung cả nam và nữ, loại ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất là ung thư tuyến giáp.Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư là 73,7%, cứ 10 người thì có 7 người sống sót trên 5 năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh, tăng 19,5% so với những bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trong giai đoạn từ năm 2001-2005.Xét theo loại bệnh, ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú có tỷ lệ sống sót cao trên 90%, trong khi ung thư phổi, ung thư gan và ung thư tuyến tụy có tỷ lệ tương đối thấp.Tỷ lệ tử vong do ung thư tại Hàn Quốc là 64 người trên 100.000 dân, thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản và Mỹ.