Tổng thống Hàn Quốc điện đàm trao đổi tăng cường hợp tác song phương với lãnh đạo Qatar

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Nam-joon trong cuộc họp báo bằng văn bản ngày 20/1 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng Hàn Quốc và Qatar sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp quốc phòng, quốc phòng, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Đáp lại, Quốc vương Tamim khẳng định niềm tin và kỳ vọng của Qatar đối với Hàn Quốc, một đối tác chiến lược toàn diện của nước này; đồng thời đánh giá Seoul đang có sự đóng góp lớn cho sự phát triển của Doha.Ông Lee cũng bày tỏ sự chú ý đến vai trò tích cực của Qatar với tư cách là trung gian hòa giải khu vực trong các cuộc xung đột quốc tế, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông. Tổng thống Lee còn đề nghị Qatar tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm ổn định tình hình quốc tế, cũng như quan tâm và hỗ trợ để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể hoạt động thuận lợi tại nước này.Người phát ngôn Kim cho biết thêm lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ gặp mặt trực tiếp trong thời gian tới để thảo luận sâu hơn về các phương án tăng cường mối quan hệ song phương.